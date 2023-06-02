На Алтае осудили депутата, который битой забил человека до смерти

Роман Бруннер. Фото: сайт администрации Алтайского района Алтайского края

В Алтайском крае осудили депутата Романа Бруннера, который в 2014 году до смерти избил рабочего. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Судя по карточке на сайте Алтайского районного суда, депутату Роману Бруннеру был вынесен обвинительный приговор по двум статьям: ст.111 ч.1; ст.119 ч.1; ст.111 ч.4 УК РФ. Это не только смертельное избиение, но и угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. По данным источника «Комсомолки», мужчину приговорили к 10 годам реального лишения свободы.

На момент публикации статьи приговор на сайте суда еще не был выгружен. Но, по всей видимости, речь идет о деле 2014 года. По версии следствия, депутат до смерти избил рабочего, который трудился в его коммерческой организации в селе Алтайское. Как предполагали следователи, у Бруннера работали два местных жителя. Он поручил им выполнить хозяйственную работу и расплатился спиртным. Однако, прежде чем завершить всю работу до конца, мужики решили выпить. Когда руководитель об этом узнал, то взял бейсбольную биту и якобы несколько раз ударил одного из работников. Через несколько часов мужчина скончался от травм в больнице. А чтобы у свидетеля не развязался язык при следователях, депутат угрожал ему убийством.

К слову, подозреваемого задержали лишь в 2019 году, и было мнение, что дело якобы заказное. Коллеги Бруннера даже писали письмо в его поддержку. В будущем в деле якобы находили нестыковки, но следствие утверждало, что доказательства «железные».

В 2020 году, когда суд в первой инстанции рассматривал дело об этом избиении, депутата признали невиновным. Тогда всплыли новые экспертизы, которые доказывали, что рабочего убил другой человек. Бруннера оправдали, но прокурор Алтайского района пытался добиться пересмотра приговора, так как был категорически с ним не согласен.

Дело депутата вновь оказалось в районном суде 26 января прошлого года. За полтора года судебных тяжб заседания несколько раз откладывали из-за неявки то защитника, то свидетеля. Однако 2 июня судья вынес окончательный вердикт. Будет ли приговор обжалован – пока неизвестно.

Кстати, пока что фамилия депутата-самовыдвиженца продолжает числиться в списке депутатов Алтайского районного Собрания седьмого созыва. Если судебный приговор вступит в законную силу, Бруннер лишится своего статуса.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.