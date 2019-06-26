2019-06-26T09:03:00+03:00
Общество

На Алтае депутаты поддержали коллегу, обвиняемого в тяжких преступлениях

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Депутаты Алтайского районного собрания подписали письмо в поддержку коллеги, обвиняемого в тяжких преступлениях. Они просят заменить ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Как пишет «Политсибру», в районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела депутата местного райсобрания Романа Бруннера, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также в угрозе убийством. На данный момент обвиняемый заключен под стражу. Рассмотрение уголовного дела в суде стартовало 22 мая, последнее заседание прошло 25 июня.

Напомним, по данным следствия, у депутата, являющегося директором ООО «Бруно», неофициально трудились несколько местных жителей. В мае 2014 года он поручил работу двум из них, а за работу расплатился спиртным. Однако работники, не выполнив часть порученийЮ принялись за распитие алкоголя. За проступок депутат битой избил одного из мужчин. Через несколько часов он скончался в больнице. Чтобы избежать наказания, Роман Бруннер угрожал свидетелю убийством.

Большая часть депутатов райсобрания подписались под письмом в поддержку депутата.

- Хочу отметить, что вопреки слухам, мы не просили признать Романа невиновным, речь идет только об изменения меры пресечения, - отметил Могилевцев.

Один из депутатов Сергей Полев отметил, что в мае ему позвонил отец Романа и попросил подписать письмо в поддержку. Тот «расчувствовался» и подписался.

- Я не знаю, насколько серьезные обвинения предъявлены Роману, но если это так, то никакого веса наша бумага иметь не будет. Напротив, если речь идет о не слишком серьезных статьях, то суд мог бы и учесть коллективное обращение. Поэтому я все взвесил и подписал. Не знаю, может быть это было и неправильно, - сказал депутат.

Однако суд письмо не принял во внимание. Мера пресечения осталась прежней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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