На Алтае прокурор обжаловал оправдательный приговор депутату Бруннеру

22 Май 2020 2020-05-22T12:28:40+03:00

В марте подсудимого освободили из-под стражи и признали за ним право на реабилитацию

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В Алтайском районе прокурор обжаловал оправдательный приговор депутату Роману Бруннеру. Напомним, что 27 марта районный суд вынес оправдательный приговор депутату райсобрания и признал его невиновным в жестоком избиении сельского жителя, которое привело к летальному исходу.

По данным следствия, у Романа Бруннера, депутата и директора коммерческой организации в селе Алтайское, неофициально трудились несколько местных жителей. В мае 2014 года он поручил двоим из них выполнить хозяйственную работу, расплатившись спиртным. Однако часть поручений так и не была выполнена, а рабочие уже принялись распивать алкоголь. Обвиняемый, по версии следствия, нанес бейсбольной битой несколько ударов одному из мужчин. Потерпевший через несколько часов скончался от полученных травм в медицинском учреждении.

Во время судебного разбирательства в деле появились новые экспертизы, в итоге было установлено, что избиение совершил другой человек. Таким образом, суд пришел к выводу, что депутат непричастен к совершению преступления.

Однако прокурор Алтайского района Роман Косарев посчитал, что оправдательный приговор является незаконным, необоснованным и подлежит отмене. По данным сайта Алтайского краевого суда заседание судебной коллегии по рассмотрению этой жалобы состоится 28 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU