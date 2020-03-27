2020-03-27T09:29:19+03:00
Происшествия

На Алтае суд оправдал депутата, обвиняемого в смерти человека

Роману Бруннеру инкриминировали две тяжкие статьи
Марина КОЧНЕВА
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Романа Бруннера обвиняли в том, что он избил сельчанина битой до смерти. Фото с сайта администрации Алтайского района Алтайского края.Романа Бруннера обвиняли в том, что он избил сельчанина битой до смерти. Фото с сайта администрации Алтайского района Алтайского края.
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В Алтайском районном суде 26 марта вынесли оправдательный приговор депутату Роману Бруннеру. Подсудимого освободили из-под стражи и признали за ним право на реабилитацию.

Напомним, 32-летний житель Алтайского обвинялся в том, что избил сельчанина битой до такой степени, что тот через несколько часов скончался в больнице. Речь идет о событиях шестилетней давности.

По данным следствия, у депутата и директора коммерческого предприятия Романа Бруннера неофициально трудились несколько местных жителей. В мае 2014 года он якобы поручил двоим из них выполнить работу, расплатившись спиртным. Однако рабочие вскоре увлеклись распитием алкоголя, не доделав порученную работу. После этого, по версии обвинения, Роман Бруннер в гневе избил одного из горе-работников, да так, что того привезли в больницу с разрывом селезенки и кишечника.

Уголовное дело в отношении депутата почему-то всплыло лишь через несколько лет. Поэтому и возникали подозрения, что оно заказное. Комментируя этот момент прессе, следователи объясняли: «Вначале Бруннеру удалось избежать уголовного преследования, так как непосредственному свидетелю он будто бы угрожал убийством, а остальные сельчане, которым было хоть что-то известно о преступлении, боялись давать показания».

Однако после этого в деле появились новые экспертизы, не состыковывающиеся с версией обвинения.

В итоге в Алтайском районном суде (председательствующим был Дамир Кунтуев, – прим. авт.) утром 26 марта прозвучал оправдательный приговор. Бруннера Романа Эдуардовича признали невиновным в связи с непричастностью к совершению преступления.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд.

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Любопытно, что первое преступление было совершено шесть лет назад, однако задержали подозреваемого лишь в прошлом году. По этому поводу звучали мнения о том, что дело заказное (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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