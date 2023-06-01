Вышла за ворота и исчезла: самые громкие, страшные и загадочные случаи пропажи детей на Алтае

Вику Цыганкову так и не нашли до сих пор. Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

Почему дети теряются? Кого из ребятишек до сих пор не удалось найти в Алтайском крае? Обращаются ли волонтеры за помощью к гадалкам и экстрасенсам? В День защиты детей об этом и многом другом мы поговорили со старшей направления пресс-службы алтайского отряда «ЛизаАлерт» Юлией Болговой. И вспомнили самые громкие, страшные и загадочные случаи.

Получил двойку и испугался

- Юлия, по какой причине чаще всего пропадают дети? Теряются, заигрываются и забываются или же с ними происходит несчастье?

- Как правило, самая распространенная причина - это самовольный уход ребенка из дома. И очень частое заблуждение, что уходят из неблагополучных семей. На самом деле, из разных. Причины банальные: разбил телефон, получил двойку, порвал штаны и т.д. и испугался наказания родителей. Несчастные и криминальные случаи в статистике составляют очень небольшой процент.

- Родители часто считают, что ребенок нагуляется и сам придет, поэтому сразу не обращаются в полицию и к поисковикам…

- Мы столько пишем постов по поводу того, чтобы заявки нам подавали как можно раньше! Но родители продолжают выжидать. Чем раньше начать поиски, тем лучше! Если, например, пропажа ребенка имеет криминальный характер, то он будет жив первые три часа. Дальше преступник попросту убивает жертву и избавляется от тела.

Этой весной у нас было несколько случаев подряд, когда подростков находили погибшими. Например, в одном из алтайских сел в колодце насмерть замерз школьник. Заявка поступила очень поздно - когда мальчик был уже мертв. Мы планировали выезд, но не успели даже собраться, как нам дали отмашку. Его нашла полиция.

Волонтеры никогда не теряют надежу и всегда отправляются искать живого человека Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

Не дошли 50 метров до тела

- А именно волонтеры в нашем крае находили тела детей?

- Нет. Но однажды не дошли до тела подростка в барнаульском поселке Восточный буквально 50 метров. В группе был мой муж (тоже волонтер «ЛизаАлерт». – прим.ред.) и родители мальчика. С одной стороны, слава богу что не дошли… Неизвестно, что было бы с родителями, если бы они увидели сына… На следующий день его обнаружили кинологи с собакой, обученной на поиск трупов. Муж переживал очень сильно, рассуждал: а если бы раньше обнаружили, может, удалось бы спасти… Но, как выяснилось, мальчик уже на момент поступления заявки был мертв.

- Получается, родители тоже выходят на поиски своих детей? Психологически это очень трудно…

- Как правило, участвуют. Но, конечно, мы смотрим на их психологическое состояние. Если адекватное, можем взять их в поисковую команду. Но в то же время нельзя квартиру или дом оставлять пустыми, потому что ребенок может туда вернуться сам. И об этом обязательно нужно будет сообщить, чтобы мы прекратили поиски и не тратили попусту человеческие ресурсы.

- А вообще, сколько обычно собирается человек, когда теряется ребенок?

- Реакция на пропажу детей просто молниеносная. Моментально стягиваются полиция, МЧС, ДПС, волонтеры, неравнодушные жители... Это просто невероятное количество людей. Счет идет на сотни людей. Был случай, 4 года назад потерялся ребенок 7 лет с особенностями развития (он не разговаривал). Мальчик шел позади мамы и в какой-то момент исчез, будто по щелчку. Мама обернулась – его нет. Когда мы подъехали, было уж человек 100, и народ все прибывал и прибывал. Уже некуда было машины ставить. Через 2,5 часа, когда стемнело, его благополучно нашла полиция в 11 км от дома – он шел куда-то по тротуару.

Громкие случаи

- Самый, наверное, громкий случай, в Алтайском крае - пропажа девочки в Новоалтайске девять лет назад. Вы тогда состояли в поисковом отряде?

- Я еще не была волонтером, но внимательно наблюдала за работой отряда. Я помню массовую расклейку ориентировок, огромнейшее количество людей... В «ЛизаАлерт» тогда еще было мало добровольцев, но в тех поисках участвовали все. В отряде потом очень долго обсуждали этот случай. И когда нашли ее останки, все прекрасно понимали, что другого исхода и быть не могло, ведь столько времени прошло. С одной стороны, хорошо, что все это, наконец, закончилось, теперь никто не будет будоражить родителей. Для них это такая трагедия…

- Тогда было столько заявлений от разного рода экстрасенсов… То девочку похитили, то убили… Вы реагируете на такую информацию?

- Не верим, никогда к ним не обращаемся и никогда не проверяем их догадки. Вот, например, человек пропал в природной среде. Они якобы видят: человек сидит на пеньке. Так понятно, что в природной среде он может сидеть на пеньке! А вы пройдите ногами до этого пенька и приведете человека оттуда. Я лично с экстрасенсами вообще никогда не общалась, да и политика отряда такова: мы всегда делаем свою работу самостоятельно.

- Еще один громкий случай – похищение школьницы жителем Бийского района Олегом Лавкиным. Мужчина держал девочку в вырытом подвале, а потом отпустил и сам пустился в бега. Тогда была такая шумиха!

- Мне кажется, эта шумиха и сыграла большую роль. Преступник испугался этого и отпустил девочку. В тот момент в Барнауле тоже пропал мальчик лет 10-11. У наших инфоргов тогда телефоны просто разрывались. Мы пытались количество звонков подсчитать, но так и не смогли. Часть нашей команда уехала на поиск девочки, другая отправилась на поиски мальчика. В итоге оба случая завершились благополучно. Девочка позже выслала видео и всем выразила благодарность. От ее слов до сих пор мурашки по телу...

Не нашли до сих пор

Мальчик плыл на лодке по Оби с одного острова на другой Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

- Детей, которых так и не нашли, нежно называют «незабудками». У нас на Алтае есть такие?

- До сих пор числятся без вести пропавшими двое детей. 17-летний Александр Капленко 23 мая 2014 года в Каменском районе плыл на лодке по Оби с одного острова на другой. С тех пор о нем ничего не известно.

Другое загадочное исчезновение произошло 23 марта 2018 года в Республике Алтай. Двухлетняя Вика Цыганкова вышла за ворота дома и пропала. При этом она была очень ярко одета: в шапку кислотно-салатового цвета, как на фото в ориентировке (см. верхнее фото, - прим. ред.). А этот цвет не характерен для природы, и ее легко можно было бы заметить в природной среде. Но поиски результатов не дали.

- А в какой момент поисков наступает уверенность в том, что человек уже стопроцентно мертв?

- Никогда не наступает, всегда есть надежда! Естественно, все понимают, что если прошли холода, заморозки, человек, скорее всего, погиб. Но ведь он может лежать и быть еще живым. Мы всегда идем искать живого человека!

ПОДСКАЗКА КП

Три важных совета родителям от «ЛизаАлерт»

1. Если ребенок не пришел вовремя, не стоит выжидать время. Не надо стесняться - обзвоните друзей ребенка, родителей друзей, преподавателей, тренеров и так далее. У вас обязательно должен быть список всех этих контактов. Далее как можно быстрее обращайтесь в полицию и к поисковикам.

2. Когда ребенок сам возвращается, ни в коем случае не ругайте его, что бы он ни сделал. Он не должен бояться приходить домой. Встретьте его ласково, без криков и претензий. Объясните, что очень волновались, и что в таких случаях родителей обязательно нужно предупреждать.

3. Во время выезда на природу ребенка нужно одевать в яркие, кислотные цвета. В таком случае его легко будет заметить в природной среде.