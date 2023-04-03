Прокуратура и следком подтвердили гибель 13-летнего подростка в колодце на Алтае

Место происшествия Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Алтайские следком и прокуратура подтвердили гибель пропавшего в Калманском районе 13-летнего мальчика.

1 апреля школьник ушел из дома и не вернулся. Его тело 3 апреля было обнаружено в колодце на территории промышленной площадки. При осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В связи с этим прокуратура Калманского района проводит проверку соблюдения закона о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Специалисты оценят деятельность органов системы профилактики.

Также прокуратура района контролирует ход расследования уголовного дела.

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