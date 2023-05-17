Суд оставил без изменения приговор маньяку-пожизненнику за убийство 17-летней девушки в Барнауле

Маньяк рассказал, что напал на 17-летнюю девушку, будучи пьяным Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

В мае Алтайский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу Кегашбека Орунбаева, известного кровожадного убийцы и насильника. Дважды приговоренный к пожизненному сроку серийный маньяк в настоящее время находится в барнаульском следственном изоляторе. Сюда его этапировали год назад из «Черного дельфина» (тюрьма, где содержатся самые жестокие преступники) в связи с рассмотрением дела о убийстве девушки в Барнауле.

В карточке суда говорится о том, что заседание прошло 11 мая. По результатам рассмотрения жалобы судья Алла Арбачакова вынесла решение об оставлении судебного решения без изменения.

Напомним, в последний раз Орунбаева осудили за убийство 17-летней девушки в Барнауле. Он был признан виновным в умышленном убийстве и изнасиловании жертвы. Преступление было совершено в сентябре 1990 года.

Как ранее сообщали в следственном управлении СК по Алтайскому, тело девушки нашли на улице в Октябрьском районе Барнаула. Преступление было совершено в условиях неочевидности – это означает, что жертва не была знакома с преступником. Обнаружить улики, которые могли бы помочь найти убийцу, следователям на тот момент не удалось. Также не было свидетелей и доказательств. Дело оставалось висяком более 30 лет, пока убийца сам во всем не признался. Сделал это Орунбаев вовсе не из-за угрызений совести, а чтобы на время следственных действий выбраться из «Черного дельфина».

В интервью «Комсомолке» маньяк рассказал, что напал на 17-летнюю девушку, будучи пьяным. После дискотеки она на улице с кем-то выясняла отношения, позволив себе нецензурную брань. Преступник понял, что это легкая добыча, так как она якобы была нетрезвой, и пошел по пятам.

- Ночью с 6 на 7 сентября 1990 года Орунбаев ходил по улицам Октябрьского района города Барнаула, подыскивая лиц женского пола для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Увидев идущую по безлюдной улице ранее незнакомую девушку, он проследовал за ней. Понимая, что потерпевшая может оказать ему сопротивление и отказаться от близости, злоумышленник вооружился камнем. Орунбаев догнал девушку и нанес ей удар в область головы, - рассказали в следкоме.

«Вырубив» жертву, будущий серийник оттащил тело в сторону. Однако в тот момент она очнулась и начала кричать. Чтобы девушка не сопротивлялась, он продолжил наносить удары камнем, а когда она стихла, изнасиловал. 17-летняя жертва скончалась на месте. Ее тело прохожие заметят лишь на следующий день…

Оставшись безнаказанным, маньяк совершал все новые и новые убийства, поражающие своей жестокостью. Еще одной его жертвой Орунбаева в Алтайском крае стала 76-летняя старушка из Новоалтайска, которую он убил, изнасиловал, а потом поджог дом, в котором находилось тело. За это преступление зверь получил второе пожизненное. Первое пожизненное ему дали за серию убийств и изнасилований в Бурятии. Во время работы с бурятскими следователями он признался, что начал убивать еще в Барнауле. Одно за другим нераскрытые дела пополнялись показаниями и новыми доказательствами. В итоге два из трех дел закончились судами и новыми сроками для убийцы.

На данный момент следователям точно известно о трех преступлениях Орунбаева в Алтайском крае: это одно изнасилование и два убийства – в Барнауле и Новоалтайске. Но не исключено, что маньяку еще есть, чем поделиться с правоохранителями… Судя по разговорам, он намерен и дальше тянуть время, чтобы как можно дальше находиться в следственном изоляторе, а не в колонии для пожизненников.

Подробнее прочитать о преступлениях маньяка можно в наших материалах:

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