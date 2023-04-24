СК и прокуратура проводят проверки по факту ЧП Фото: Олег УКЛАДОВ

В соцсетях среди жителей Алтайского края завирусилось видео с избиением мальчика-подростка. Толпа детей издевалась и рукоприкладствовала, попутно снимая все на камеру. Делом уже занимаются следком и прокуратура региона. Все подробности ЧП, которые известны к этому часу – в материале «Комсомолки».

- Встаем на коленочки, голову подними, ****, или хуже будет. А теперь говори свою любимую речь, - вещают дети за кадром.

В центре видеоролика, который массово пересылают из чата в чат в мессенджерах, стал мальчик из Романовского района. Подросток, видимо, из-за страха еле сдерживал слезы, понимая, что вот-вот случится что-то плохое. Сначала голос за кадром в приказном тоне требовал от него назвать имя, фамилию и отчество, а затем и вовсе сказал другим детям проучить жертву.

- Теперь [бей, прим. ред.] его, разрешаю, - говорит автор видео одному из подростков.

Первой удар нанесла девочка, которая, судя по кадрам, на голову выше мальчонки. От удара он пошатнулся, а толпа зевак в это время начала смеяться и разглядывать лицо мальчика, на котором явно остались следы от побоев. После этого мальчика еще не один раз просили назвать свои имя и фамилию, а когда он в итоге сдался и ответил обидчикам, те вновь засмеялись, будто это все игра.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, ЧП произошло в одном из заброшенных зданий села Романово еще 21 апреля, но огласке данный факт придали лишь после массового распространения ролика. По данным источника «Комсомолки», публичное «наказание» могли устроить якобы из-за того, что ребенок мог толкнуть или же просто задеть рукой девочку, когда та ехала на велосипеде. После этого другие дети и решили поставить ребенка на колени и извиниться таким жестоким образом.

Заявление в полицию написала мама пострадавшего мальчика. Сам подросток направлен на медицинское освидетельствование. По данным «КП», серьезных травм, угрожающих жизни, он, к счастью, не получил.

- В настоящее время полицейские установили всех участников и очевидцев инцидента. Несовершеннолетние являются местными жителями, учатся в школе. Вместе с родителями подростки сегодня были доставлены в отдел полиции по Романовскому району для разбирательства. Со всеми организована работа со стороны инспектора по делам несовершеннолетних, - отметили в полиции.

При этом на учете в органах внутренних дел состоит лишь один ребенок, а другие дети проблем с правопорядком ранее не имели. Как добавил источник «Комсомолки», жители села пребывают в шоке, так как в небольшой деревне все друг друга знают и даже не могли предположить, что дети способны на такую жестокость.

- У мальчика, который снимал все на видео и матерился, семья лишена родительских прав. Там трое детей в семье, и воспитывает их сейчас бабушка. У остальных детей абсолютно нормальные семьи, - отметил собеседник.

Как рассказали в СУ СК и прокуратуре Алтайского края, сейчас ведомства проводят проверки по статье 116 УК РФ «Побои». Привлечь к ответственности по этой статье могут лишь тех, кому исполнилось 16 лет.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Напомним, накануне в Алтайском крае произошло еще одно резонансное ЧП с ребенком: 11-летнюю девочку серьёзно избил отчим, ребенок находится в реанимации. В настоящий момент следователи задержали подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело.