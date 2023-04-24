СК и прокуратура проверяют информацию об избиении ребенка в Алтайском крае

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае правоохранители проводят проверку после публикации видео с избиением подростка в Романовском районе. Об этом пишет СУ СК региона.

В соцсетях разместили видео, на котором подростки избивают и унижают сверстника. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают всех причастных к избиению ребенка. Действия подростков проверяют по ст. 116 УК РФ (побои). К истории также подключилась прокуратура.

- Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил подчинённым организовать проверку указанных обстоятельств, выяснить причины и условия, способствовавшие произошедшему, взять на контроль ход проводимой процессуальной проверки и профилактическую работу, - добавила помощник прокурора региона Мария Антошкина

Ранее мы также писали о том, что в Барнауле возбудили уголовное дело после избиения 11-летней девочки отчимом.