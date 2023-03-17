Мошенники обманули жителя Алтая, который из любопытства позвонил по номеру из интим-объявления

Это не первый подобный случай Фото: Олег УКЛАДОВ

18-летний житель Горно-Алтайска искал интим, а наткнулся на мошенников. Аферисты обвели молодого человека вокруг пальца и выманили у него более 38 тысяч рублей. Подробнее об этом рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Ночью молодой человек захотел развлечься и нашел в сети объявление об оказании интимных услуг. Ради любопытства он решил ознакомиться с расценками и позвонил по указанному на сайте номеру телефона. В ответ парень услышал сработавший голос автоответчика и, не дождавшись ответа оператора, положил трубку. В этот же день ему начали поступать звонки с разных номеров.

Горожанин перезвонил по одному из них, трубку взял неизвестный мужчина. Он заявил, что из-за его ночного звонка парня якобы случился сбой в системе работы сервиса, а материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.

– Аферист начал угрожать молодому человеку, и стал требовать возмещение ущерба. Поддавшись панике, юноша перевел на указанный ему счет более 38 тысяч рублей, – подчеркнули в ведомстве.

После этого аферист не упокоился и продолжал названивать и писать, угрожая жителю Горно-Алтайска. В итоге молодой человек понял, что поговорил с мошенниками, поэтому обратился с заявлением в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Это не первый подобный случай. Ранее другого жителя Алтая, обманули, когда он искал объявления об интим-услугах в интернете. Оператор сказал, что следует внести предоплату и оплатить страховку на сумму 14 тысяч рублей. Сельчанин перевел деньги и после этого на связь с ним никто не вышел.

Кроме того, накануне стало известно, что аферисты выманили у жителя Республики Алтай более 50 тысяч рублей, пообещав за деньги удалить из сети интимный ролик с его участием.

Правоохранители призывают жителей региона быть бдительными, не переводить деньги на неизвестные расчетные счета и телефонные номера, а также не переходить по подозрительным ссылкам в сети.

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