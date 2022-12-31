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НовостиОбщество31 декабря 2022 11:10

Житель Алтая искал интим, а нашел мошенников

Возбудили уголовное дело
Герман Архаров
Мошенников ищут

Мошенников ищут

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Республики Алтай обманули, когда он искал объявления об интим-услугах в интернете. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно установлено, что мужчина выпивал и решил развлечься. Он нашел объявление об оказании интимных услуг и позвонил по номеру. Оператор сказал, что следует внести предоплату и оплатить страховку на сумму 14 тысяч рублей. Сельчанин перевел деньги и после этого на связь с ним никто не вышел

Мужчина обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.