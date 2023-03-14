На Алтае мошенники обманули более 100 человек, обещая помочь получить кредит

Участники группы получили условные сроки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вынесли приговор мошенникам, которые обманули более 100 человек, обещая помочь с получением займов в банках. Аферисты брали деньги за свои услуги, а люди так и не получали обещанные кредиты. Подробнее об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала помощник прокуратура Железнодорожного района Евгения Харькина.

Как установили правоохранители, три жителя Алтайского края придумали оригинальный способ незаконного заработка. На остановках и столбах в Барнауле и Новоалтайске они расклеивали объявления о том, что могут помочь с получением займов людям с плохой кредитной историей, которым отказывают в банках. Подельники снимали офис в центре краевой столицы и вскоре к ним стали приходить клиенты.

Для жителей Алтайского края мошенники были последней надеждой. Люди говорили, что не могут взять займ в банках и просили помочь. Аферисты заключали договоры и брали за свои услуги процент в зависимости от суммы займа, на которой рассчитывали горожане. Чаще всего получали 5-10 тысяч рублей. После этого работники офиса называли адреса кредитных организаций, в которых можно взять кредит, направляя туда людей. При этом мошенники просили сохранять тайне то, что оказали помощь, а также советовали оформлять документы в обычном порядке.

В банках людям отказывали в выдаче денег, потерпевшие возвращались в офис, откуда их посылали в другие кредитные организации, однако там обещанного займа также не выдавали. Расстроенные жители края вновь шли к аферистам и умоляли их вернуть деньги, которые заплатили за помощь, но всякий раз получали категорический отказ.

– Осужденные действовали хладнокровно. Они не возвращали деньги людям, которые несли им последнее. Некоторые потерпевшие перед этим специально брали средства через микрофинансовые организации под большой процент, рассчитывая в будущем получить более крупный займ, – отметила Евгения Харькина.

За несколько лет мошенники получили свыше 800 тысяч рублей, обманув более 100 жителей Алтайского края, большая часть из которых – пенсионеры, а также люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Например, деньги требовались для лечения больного ребенка или покупку лекарств. Вскоре жертвы обмана начали обращаться в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное организованной группой).

Организатор и участники преступной группы признали свою вину и раскаялись, ранее они не были судимы и характеризовались положительно. Кроме того, осужденные возместили ущерб почти всем потерпевшим.

– С учетом всех смягчающих обстоятельств суд приговорил организатора преступной группы к 4 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Двое других участников получили 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, – резюмировали в прокуратуре.

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