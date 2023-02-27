Мошенники шантажировали жителя Алтая приватным видео

Мужчина сделал несколько переводов Фото: Олег УКЛАДОВ

Мошенники выманили у жителя Республики Алтай более 50 тысяч рублей, пообещав за деньги удалить из сети интимное видео с его участием. Подробнее об этом сообщили в мэрии Горно-Алтайска.

Обратившийся за помощью в полицию горожанин рассказал, что в одной из социальных сетей получил письмо от незнакомца, в котором было видео его частной жизни. Неизвестный предложил договориться и сказал, что готов удалить этот ролик за 15 тысяч рублей. В ответ на это горожанин признался, что у него нет такой суммы, однако аферист настаивал на своем и твердил, что если не получит деньги, то опубликует видео в социальных сетях и его смогут увидеть все желающие.

Житель Горно-Алтайска не хотел, чтобы подробности его частной жизни стали достоянием общественности и перевел на счет 5 тысяч рублей. Ушлый аферист на этом не остановился и попросил больше денег, получив которые, прислал видео с удалением ролика. Затем мошенник потребовал еще 30 тысяч рублей теперь уже за то, чтобы ролик стерли с жесткого диска компьютера, а не только из сети. Доверчивый горожанин снова сделал перевод, но незнакомец продолжал требовать деньги. В конце концов мужчина понял, что его обманывают и обратился в полицию. Всего он успел отправить более 50 тысяч рублей.

– Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников, не переводить деньги на неизвестные расчетные счета и телефонные номера, не переходить по подозрительным ссылкам в интернете, – резюмировали в мэрии.

Напомним, ранее мы писали о том, что 48-летняя жительница Алтайского края, пострадавшая от мошенников, наткнулась интернете на заманчивую рекламу юридической фирмы, в которой обещали найти и наказать аферистов. В итоге она перевела незнакомцам более 1 млн рублей, однако, в итоге так и не получила обещанную компенсацию.

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