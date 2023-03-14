«Как я брошу своих пацанов, мама?»: родные погибшего на СВО бойца рассказали о его подвиге

Погибший военнослужащий Евгений Пауль Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Живи, как ребенок, и попадешь в рай!», - такую фразу часто слышали близкие и знакомые прапорщика Евгения Пауля. 41-летний мужчина оставил дома маму, жену и детей и отправился защищать Родину в зону СВО, сказав: «Если не я, то кто!?». Матерый боец, прошедший Чечню, не понаслышке знал, как сложно приходится нашим ребятам на линии фронта и не смог оставаться в стороне… 21 декабря 2022 года стало известно, что он погиб, а в конце февраля в ЗАТО Сибирский, где он служил, провели спортивный турнир в его честь. О том, каким был Евгений Пауль, рассказала его мама Татьяна Александровна.

«Мне не нужна была дочь – сын во всем помогал»

«Маленький двухкилограммовый комочек» – таким вспоминает Женю его мама. Роды были непростыми, так как малыш родился раньше срока и был очень слаб. Молодая мамочка даже не знала, выживет сын или нет. 10 дней Татьяна Александровна с нетерпением ждала встречи с сыном, а когда медсестра принесла долгожданный сверточек в палату – женщина засияла. Это было мгновение абсолютного счастья!

Как оказалось, Татьяна напрасно переживала насчет здоровья сына – малыш хорошо развивался, был крепким, смышлёным, непоседливым, но при этом очень внимательным к маме. Жене было 10 лет, когда у него появился братик Ваня. И, по словам мамы, лучшей няни она и не могла представить – старший сын помогал во всем.

Евгений (справа) с братом Иваном и мамой Татьяной Алеександровной Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Мальчик рос очень хозяйственным. Если нужно было убраться или помочь по хозяйству, он делал все без напоминаний. А закончив дела, тут же интересовался, нужно ли сделать что-то еще. Лишь убедившись, что помог всем, чем мог, Женя бежал гулять с друзьями.

- Меня часто вызывали в школу, так как он постоянно непоседничал: то девочек за косички дергал, то отвлекался во время уроков, но никогда ни с кем не дрался. Женечка был очень простым и добрым парнем. Любил часто повторять: «Живи, как ребенок, и попадешь в рай!», - добавила Татьяна Александровна.

В подростковом возрасте у парня проявился интерес к спорту. Первый «спортзал» он оборудовал в пристройке к сараю. Сначала собирал разные запчасти от комбайна и тренировался, а затем отчим, узнав о его хобби, принес гири. Спортивной школы в небольшом селе Рожнев Лог Ребрихинского района не было, поэтому приходилось дисциплинировать себя самостоятельно, и у юноши это отлично получалось. В будущем это помогло Евгению достичь больших успехов в различных видах спорта: панкратионе, греко-римской борьбе, рукопашном и армейской бою, хоккее, самбо, беге, плавании и так далее.

Рвался в армию

В 1998 году Женя окончил школу и поступил в Бийский техникум лесного хозяйства. Еще когда парень учился в старших классах, он захотел отправиться на срочную службу в Чечню с другом. К моменту второй чеченской кампании Женя уже служил в армии. Спустя год службы и подготовки его направили в республику.

- Было очень тяжело. Мое сердце и все мысли были рядом с сыном! Писал он редко – по полгода весточек не было. Сильно Чечня подорвала мое здоровье! Думала, не дождусь! – добавила мама Евгения Пауля.

Домой мужчина вернулся в 2003 году. После возвращения он несколько лет прожил в Барнауле, где работал в охране, а затем подписал контракт на службу в 35-ой ракетной дивизии в ЗАТО Сибирский и попутно начал получать высшее образование, чтобы дослужиться до офицера.

Истинные романтики верят, что для каждого из нас есть вторая половинка, только нужно чуть-чуть подождать. И Евгений дождался - в Сибирском мужчина встретил свою любовь по имени Алена. Совсем скоро в семье родилось двое замечательных ребятишек. Старшую дочь Евгений растил как принцессу, а младшего сынишку пусть и хотел воспитывать в спартанских условиях, но как увидел в роддоме - не смог: отцовское сердце дарило сыну так много нежности, что можно было только позавидовать.

Евгений с дочерью и сыном Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Последняя командировка

В конце прошлого лета Евгений сказал родным, что уезжает в длительную командировку, но точку назначения хранил в тайне. Лишь когда мужчина был уже в Нижнем Новгороде, его мама узнала, что он едет на Украину. Писал сын редко и был лаконичен: «У меня все хорошо». Эти редкие письма вселяли в материнское сердце надежду, что все обойдется, как с Чечней – Женя выполнит свой долг и вернется к семье.

Но к несчастью вернуться Евгению было не суждено… В последний раз семья слышала его голос в конце декабря, буквально за день до трагедии.

- Когда он позвонил, я так плакала, что мой сыночек родной живой. В феврале он должен был пойти в первый отпуск, но ехать отказался. Сказал, что он командир роты и не может бросить своих пацанов. У него были большие планы. Говорил: «Мне еще нужно дом построить и детей вырастить! Все закончится, и я обязательно вернусь!», - вспомнила мама героя.

21 декабря мотострелковый взвод под командованием прапорщика Пауля Евгения Анатольевича был обстрелян украинскими националистами. Мужчина до последнего выполнял боевые задачи, получил тяжелое ранение и скончался. За свои заслуги награжден орденом Мужества посмертно.

Похоронили Евгения в начале января на аллее героев Новоалтайского кладбища. И стрелки часов, которые он забыл, собираясь в зону боевых действий, застыли на роковой дате «19 августа» - дне, когда мужчина отправился в свою последнюю командировку…

Турнир памяти Евгения Пауля

Как сообщили в администрации ЗАТО Сибирский, в память о Евгении в спортивном зале Центра физической культуры и массового спорта ЗАТО Сибирский открыли мемориальную доску. На открытии присутствовали не только его родные, знакомые и сослуживцы, но и маленькие участники турнира - спортсмены от 2011 года рождения и младше, которые занимаются греко-римской борьбой. В памятном турнире приняли участие команды из Барнаула, Новоалтайска, Первомайского района и ЗАТО Сибирский.

Фото: администрация ЗАТО Сибирский

- Это человек с большой буквы, который защищал нас, не жалея своей жизни, до конца выполнив свой воинский долг. Мы никогда его не забудем, а этот турнир будет продолжением его дела, - отметил замкомандира дивизии по военно-политической работе полковник Алексей Клюбин на открытии турнира.

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