Детский хирург с Алтая вместо отпуска вновь поехал работать в зону СВО

Александр Смирнов с коллегами во время операции в мариупольской больнице Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Детский хирург из Республики Алтай Александр Смирнов, который осенью прошлого года взял отпуск и уехал помогать больным и раненым в ДНР, вновь пошел на профессиональный подвиг. Как рассказал председатель Госсобрания Артур Кохоев в своем телеграм-канале, сейчас Александр вновь помогает больным Мариуполя.

- Многих из нас интересует вопрос: «Каким должен быть настоящий врач?». Настоящий врач - это человек, способный совершать каждодневный подвиг, требующий самопожертвования и добродушия. Так, Александр Смирнов, детский хирург из Республики Алтай, проводит свой второй отпуск, борясь за каждую жизнь в зоне проведения специальной военной операции, - отметил председатель Госсобрания Республики Алтай.

«Комсомолке» удалось дозвониться до доктора. В настоящее время он работает в больнице Мариуполе. Со слов врача, там до сих пор не спокойно. С собой из дома он привез в зону СВО письма и открытки от юных жителей родного региона, чтобы поддержать наших военнослужащих. Душевные подарки передали не только солдатам, которые находятся в госпитале, но и тем, кто на передовой.

В прошлую поездку в Мариуполь Александр ездил полностью за свой счет, говорил, что делал это не ради денег, а для помощи. Каким образом решался финансовый вопрос сейчас – неизвестно.

Мужчина рассказывал, что прибывшим в Мариуполь врачам приходилось жить в больнице, в которой они и работали. Работы было так много, что к вечеру от усталости Александр валился с ног.

Пациенты попадали к врачу с разными травмами. Дети, в основном, с мирными диагнозами - аппендицит, гнойно-воспалительные заболевания, раны, порезы и так далее, а после смены в детском отделении врач отправлялся помогать коллегам. Среди взрослого населения, как гражданских, так и военных, были люди с осколочными и минно-взрывными ранениями.

- Конечно, я думал над тем, чтобы там подольше поработать, но все-таки на Алтае ждет своя больница, и у меня там сын. Если нужно будет вновь помочь, я обязательно поеду, - рассказывал Александр осенью 2022 года…

…И врач свое слово сдержал!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ночью разбудят – и пошел»: детский хирург с Алтая взял отпуск и уехал волонтером в Мариуполь

Алтайский врач взял отпуск и уехал помогать больным и раненым в Мариуполь (подробнее)