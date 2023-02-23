Прикрыл собой товарища: 19-летнему алтайскому бойцу посмертно присвоили звание Героя России

В День защитника Отечества губернатор Алтайского края вручил Золотую Звезду Героя России родителям алтайского военнослужащего Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

9 ноября 2022 года во время участия в специальной военной операции на Украине погиб боец из алтайского села Завьялово Илья Викторович Каркавин. Парню было всего 19 лет… Накануне стало известно, что его наградили по указу Президента РФ.

Илья родился в селе Завьялово и был старшим сыном в семье. В соцсетях родные писали, что он был добрым, отзывчивым и трудолюбивым.

По всей видимости, еще в детстве Илья решил, что хочет связать свою жизнь с военным делом. В 2019 году он окончил девять классов, а затем поступил в Алтайский кадетский корпус в ЗАТО Сибирский. В 2021 году его призвали на «срочку», где он служил снайпером глубинной разведки. В прошлом году Илья принял решение о переходе на службу по контракту, получил звание ефрейтора.

- Во время участия в специальной военной операции на Украине героически погиб от осколочных ранений, прикрыв собой боевого товарища, - рассказали в администрации ЗАТО Сибирский.

21 февраля стало известно, что по Указу Президента РФ Илье присвоено звание Героя России посмертно. Ранее его посмертно наградили орденом Мужества. В День защитника Отечества, 23 февраля, «Золотую Звезду» Героя России губернатор Виктор Томенко передал Виктору Ильичу и Татьяне Николаевне Каркавиным - родителям павшего воина. Он подчеркнул, что о подвигах наших солдат должен узнать весь мир.

К слову, это не первый выпускник Алтайского кадетского корпуса, который героически погиб в ходе участия в СВО. В мае прошлого года свою жизнь за Родину отдали Алексей Тараканов, Андрей Недавных и Андрей Смолькин, в октябре погиб Иван Рыбка, в декабре – Дмитрий Дьяконов. В администрации отмечают, что гордятся своими героями и будут о них помнить.