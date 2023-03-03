Мог получить отсрочку, но все равно пошел: в алтайском селе простились с погибшим мобилизованным бойцом

Мужчина не мечтал стать военным, но всегда был патриотом Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В конце января в небольшом селе Барановка Змеиногорского района простились с погибшим мобилизованным бойцом Антоном Шутовым. Как рассказали «Комсомолке» родные и близкие мужчины, он скончался от тяжелой болезни.

Со слов родной старшей сестры Антона Татьяны, в последнее время наш земляк работал на Тихвинском вагоностроительном заводе в Ленинградской области. С июня по сентябрь предприятие находилось в простое, а когда началась мобилизация, то все сотрудники попали под отсрочку от службы.

- Но Антон, когда получил повестку, сказал, что раз призвали, то он не может отсиживаться. Если не он, то кто будет Родину защищать? Я пыталась с ним поговорить, но мы с мамой знаем, что переубедить его невозможно. Да и мы никогда его не сдерживали – уважали все решения, - отметила Татьяна.

Пару месяцев Антон находился в учебном лагере в Омске. В этот момент он подхватил обычную простуду, но вовремя не вылечил, и отправился дальше выполнять все приказы руководства. В зоне боевых действий ему становилось хуже и хуже – началась пневмония. Боец пытался лечиться самостоятельно, но лекарства не давали эффекта…

- Сначала его отправили в медсанчасть, но и там лечение не помогало. Оттуда его госпитализировали в Москву, а затем в Боткинскую больницу. 15 января мы узнали, что состояние резко ухудшилось, и его ввели в медикаментозную кому, а 20 января маме позвонили и сообщили о смерти, - добавила Татьяна.

На похороны Антона пришло все село. Ребята, которые учились с ним в одной школе, говорят, что не проронили и слезинки, лишь смеялись, вспоминая, каким добрым и светлым человеком был боец.

- Мы дружили с детства, сошлись на любви к мотоциклам. Антоха вообще был рукастым парнем, хорошо разбирался в технике. Помню, как он дедушкину машину отремонтировал, а после СВО хотел и дом восстановить, - говорит друг погибшего Денис.

Похоронили мужчину в родном селе. Со слов Татьяны, он никогда не мечтал стать военным, но всегда был патриотом.

- Он мечтал, как вернется домой, подзаработает денег, и реконструирует местный музей. А рядом сделаем мемориал в память об участниках СВО. И пусть Антона уже с нами нет, наши односельчане загорелись этой идеей и разрабатывают план реставрации этих памятных мест, - добавила Татьяна Шутова.

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