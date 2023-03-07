Жители Волчихи вышли на улицы после смерти мальчика в местной больнице

В январе в ЦРБ погиб семилетний ребенок Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшие выходные в алтайском селе Волчиха прошел согласованный митинг против проблем с медициной. Судя по кадрам с места, поддержать мирный протест пришли около 400 человек. Главным поводом для сбора стала смерть семилетнего мальчика в местной больнице в январе, которая «оголила» все проблемы в здравоохранении, копившиеся годами…

Согласовать акцию с местными властями удалось лишь с третьей попытки. Для проведения митинга была выбрана главная площадь. Как пишет «Толк», люди даже сами почистили снег и сбили сосульки со сцены, чтобы никого не травмировало. Вместе с собой на площадь митингующие принесли плакаты с лозунгами: «Пациенты на первом месте», «Наши дети должны жить», «Если врач, то хороший!» и др.

Митинг в Волчихе. Скриншот сюжета «Толк»

В числе главных требований участников акции - укомплектование штата местной ЦРБ, оснащение физиокабинетов в ФАПах в сельской местности, проверка деклараций о доходах бывшего главного врача, а также назначение нового главврача, который сможет удержать персонал больницы на местах.

Напомним, о проведении митинга жители Волчихи заговорили еще в январе, когда произошла трагедия. Семилетний мальчик «сгорел» всего за несколько часов после поступления в больницу: по предварительным данным, он погиб от вирусной инфекции... Местные жители обвинили в случившемся больницу, в которой наблюдается дефицит медицинских кадров, и потребовали отставки главного врача, из-за которой якобы уволилось сразу несколько человек.

По факту ЧП следком расследует уголовное дело, а прокуратура провела проверку и обнародовала неутешительные результаты: недостаточная оснащенность больницы, острая нехватка врачей и так далее. Выяснилось, что из 11 терапевтов в больнице работают лишь пять, из пяти педиатров только двое, два хирурга трудятся по внешнему совместительству, а анестезиолога-реаниматолога нет ни одного, как и некоторых узкопрофильных специалистов.

Что касается главного врача, то Татьяна Харлова все же ушла с поста руководителя ЦРБ. Ранее она рассказывала, что сама была в числе врачей, которые еще 40 минут после остановки сердца пытались реанимировать мальчика, но спасти его не удалось. По поручению губернатора Алтайского края в больнице будет проведено служебное расследование, а обязанности главного врача с 19 февраля исполняет Наталья Алехина, которая до этого работала заместителем по экспертизе временной нетрудоспособности.

Подробнее о ЧП можно почитать по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сын умер на моих глазах»: мама погибшего в алтайской больнице ребенка рассказала, как все случилось

Мама умершего в алтайской больнице мальчика рассказала, что произошло в день трагедии (подробнее)

«Папа, заберешь меня утром?»: новые подробности смерти ребенка в алтайской больнице

Врачи считают, что умершего в алтайской больнице мальчика было невозможно спасти (подробнее)

Сгорел за день: подробности гибели мальчика в Волчихинской больнице

Стала известна предварительная причина смерти ребенка в алтайской больнице (подробнее)