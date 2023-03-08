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Звезды8 марта 2023 1:00

Станцевал с Бьянкой на фоне Кремля и стал ведущим тревел-шоу: как сейчас живет алтайский Пухляш

Дмитрий Красилов не так давно отметил пятилетний юбилей жизни в столице
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Дмитрий стал популярным после клипа на песню «Uno» группы Little Big. Скриншот клипа на YouTube

Дмитрий стал популярным после клипа на песню «Uno» группы Little Big. Скриншот клипа на YouTube

В феврале уроженец Заринска, известный актер и танцор Дмитрий Красилов отпраздновал свой московский юбилей. Как он рассказал в соцсетях, в 2018 году он на свой страх и риск уехал из провинции и отправился покорять столицу. Чего ему удалось добиться за это время и как сейчас живет алтайская звезда – в нашем материале.

- Пять лет, как я перебрался в Москву!!! Летел в никуда и не знал, что меня ожидает! На свой страх и риск. Но, как говорится, кто не рискует – тот не пьет шампанского! И вот сегодня, как в том самом 2018-ом, я опять лечу в Москву, только на этот раз уже домой! – рассказывал Дмитрий в феврале своим подписчикам.

За это время жизнь парня из небольшого алтайского города круто изменилась! Дмитрий начинал с небольших эпизодических ролей в российских фильмах и сериалах – «Вторжение» Федора Бондарчука, «Ивановы-Ивановы», «Дылды», «Толя-робот» и так далее. А в 2017 году заринчанин прошел кастинг четвертого сезона популярного проекта «Танцы на ТНТ» и буквально покорил зал и жюри своей техникой и харизмой, несмотря на свои внушительные объемы! Дойти до финала ему так и не удалось, но это не остановило Красилова – он продолжил набивать шишки и бороться за свое место под солнцем.

В 2020 году наш земляк буквально проснулся звездой. Дима снялся в клипе на песню «Uno» группы Little Big для конкурса «Евровидение-2020»: большой парень в синем костюмчике и спортивной повязке двигался так, будто для него нет ничего невозможного. Люди со всего мира пришли в восторг от харизматичного, гибкого и невероятно милого парня, ласково прозвав его «Пухляшом». Композиция просто взорвала интернет: клип стал самым популярным на канале конкурса.

После этого дела артиста пошли в гору. Его даже позвали на шоу «Вечерний Ургант» и включили в топ самых перспективных молодых россиян по версии Forbes.

Сейчас Дмитрий продолжает радовать подписчиков клипами с танцами. Недавно Пухляш станцевал с известной певицей Бьянкой на фоне Кремля. Но все чаще Красилов выкладывает фото и видео из разных точек мира: в прошлом году он стал ведущим тревел-шоу «Приехали» на МУЗ-ТВ. За десять месяц наш земляк и его команда сняли 18 выпусков из разных городов России и даже из-за рубежа. Один из выпусков посвящен Республике Алтай.

К слову, Пухляш не забывает и о своей малой родине.

- После осознания своего юбилея в Москве так и хочется вспомнить о своей маленькой родине!!! Заринск, я люблю тебя! – признался Дмитрий Красилов в своих соцсетях.

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