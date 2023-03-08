Станцевал с Бьянкой на фоне Кремля и стал ведущим тревел-шоу: как сейчас живет алтайский Пухляш

Дмитрий стал популярным после клипа на песню «Uno» группы Little Big. Скриншот клипа на YouTube

В феврале уроженец Заринска, известный актер и танцор Дмитрий Красилов отпраздновал свой московский юбилей. Как он рассказал в соцсетях, в 2018 году он на свой страх и риск уехал из провинции и отправился покорять столицу. Чего ему удалось добиться за это время и как сейчас живет алтайская звезда – в нашем материале.

- Пять лет, как я перебрался в Москву!!! Летел в никуда и не знал, что меня ожидает! На свой страх и риск. Но, как говорится, кто не рискует – тот не пьет шампанского! И вот сегодня, как в том самом 2018-ом, я опять лечу в Москву, только на этот раз уже домой! – рассказывал Дмитрий в феврале своим подписчикам.

За это время жизнь парня из небольшого алтайского города круто изменилась! Дмитрий начинал с небольших эпизодических ролей в российских фильмах и сериалах – «Вторжение» Федора Бондарчука, «Ивановы-Ивановы», «Дылды», «Толя-робот» и так далее. А в 2017 году заринчанин прошел кастинг четвертого сезона популярного проекта «Танцы на ТНТ» и буквально покорил зал и жюри своей техникой и харизмой, несмотря на свои внушительные объемы! Дойти до финала ему так и не удалось, но это не остановило Красилова – он продолжил набивать шишки и бороться за свое место под солнцем.

В 2020 году наш земляк буквально проснулся звездой. Дима снялся в клипе на песню «Uno» группы Little Big для конкурса «Евровидение-2020»: большой парень в синем костюмчике и спортивной повязке двигался так, будто для него нет ничего невозможного. Люди со всего мира пришли в восторг от харизматичного, гибкого и невероятно милого парня, ласково прозвав его «Пухляшом». Композиция просто взорвала интернет: клип стал самым популярным на канале конкурса.

После этого дела артиста пошли в гору. Его даже позвали на шоу «Вечерний Ургант» и включили в топ самых перспективных молодых россиян по версии Forbes.

Сейчас Дмитрий продолжает радовать подписчиков клипами с танцами. Недавно Пухляш станцевал с известной певицей Бьянкой на фоне Кремля. Но все чаще Красилов выкладывает фото и видео из разных точек мира: в прошлом году он стал ведущим тревел-шоу «Приехали» на МУЗ-ТВ. За десять месяц наш земляк и его команда сняли 18 выпусков из разных городов России и даже из-за рубежа. Один из выпусков посвящен Республике Алтай.

К слову, Пухляш не забывает и о своей малой родине.

- После осознания своего юбилея в Москве так и хочется вспомнить о своей маленькой родине!!! Заринск, я люблю тебя! – признался Дмитрий Красилов в своих соцсетях.

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