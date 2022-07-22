Подарил себе Мальдивы: алтайский Пухляш с размахом отпраздновал свое 28-летие

Близкие и друзья одарили виновника торжества множеством подарков Фото: СОЦСЕТИ

22 июня артист, танцор, уроженец Заринска Дмитрий Красилов по прозвищу Пухляш отпраздновал свое 28-летие. Судя по публикациям в соцсетях, праздник прошел с размахом – именитые звезды, яркий свет, много песен и танцев.

Гостями вечеринки по поводу дня рождения танцора стали певцы Анатолий Цой, NILETTO, Митя Фомин, TERNOVOY, актер Роман Юнусов, телеведущий Сергей Дружко, генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов, продюсер Артур Шипкин и другие. По всей видимости, праздник отгремел не накануне, просто понадобилось время, чтобы смонтировать ролики с грандиозной вечеринки.

Судя по соцсетям Красилова, близкие и друзья одарили виновника торжества множеством подарков. Некоторые друзья восходящей звезды отечественного шоу-бизнеса оставили в своих соцсетях поздравления для нашего земляка:

- Димасик, с днём рождения!!! Я обожаю тебя, обожаю твой юмор, обожаю как ты поешь. Знаешь?! Многие у меня спрашивают, а у Пухляша бывает когда-нибудь плохое настроение? Нет! Я не видел никогда тебя в плохом настроении, я желаю тебе, чтобы так оно и было! Желаю ещё больше крутых фильмов и главных ролей! Самых рейтинговых проектов на ТВ, а главное - будь здоров!!! С днём рождения, дружище, - пишет продюсер Артур Шипкин.

- Димка! - друг! И человек, которым я горжусь! Все наши разговоры в машине, в самолёте о жизни, работе и о людях - все сбывается! А все почему… мы одержимы победой <…>, - поздравила друга организатор концертов, частных вечеринок и бизнес-конференций Светлана Крутова.

Однако главный подарок на день рождения Дмитрий подарил себе сам:

- Я подумал, что подарок себе на День рождения лучше получать семьей! И вот мы все вместе отправились, знаете куда? На Мальдивы в Cora Cora Maldives - Premium All-Inclusive Resort! Отдых обещает быть шикарным, - писал танцор во время поездки.

На отдых, который продлился четыре дня, Дмитрий отправился с мамой. К слову, стоимость путевки в премиум-локацию на двоих взрослых составляет не так уж и много по нынешним меркам – от 115 тысяч рублей без учета перелета. Небольшая передышка в райском местечке пошла танцору на пользу.

- Находясь четыре дня в рекламе «райского наслаждения» вместе со своей семьёй, я понял одну вещь. Не надо торопиться, ты всегда и все успеешь! А вот насладиться моментом, вдохнуть его полной грудью нам всем надо поучиться! Не думайте ни о чем! Просто вкусите этот момент сполна, и только тогда будет вам счастье! Может, это звучит как-то по-сектантски, но в этом и есть вся суть! Суть простой пухляшеской жизни, - рассказал Пухляш о поездке своим друзьям и подписчикам.

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