Знаменитый Пухляш стал тортом

Торт Рената Агзамова. (Фото: скриншот видео телеканала "Пятница")

Герой клипа Little Big уроженец Заринска Дмитрий Красилов, больше известный как Пухляш, стал гостем шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница», где участники проекта сделали в его честь торты.

По Пухляшу и так видно – он любит покушать, но в этот раз он попал в настоящий гастрономический рай, где каждый кондитер пытается его удивить. Причем сам Дмитрий поставил четкую задачу: десерт должен быть с ванильной начинкой и васаби. Кроме того, на торте должны быть лестницы, фигурки маленьких кондитеров и самое основное – портретное сходство с главным персонажем, то есть с самим Красиловым. Все точно так, как ранее это сделал ведущий шоу Ренат Агзамов.

Смотреть видеосюжет Торт для Дмитрия Красилова // Кондитер. 5 сезон 6 выпуск

На все про все у участников было достаточно времени, но из-за волнения многое не получалось: бисквит никак не пропекался, хотя с внешней стороны уже сгорел. Приходилось переделывать. У другого молодого кондитера крем оказался слишком жидким, и Ренат вылил его в мусорное ведро. У кого-то в начинке не чувствовался вкус васаби. В итоге за полтора часа до прибытия Красилова ведущий отправил домой сразу двух конкурсантов.

Но сделать основу под торт – это еще полдела. Фигурка Пухляша – вот это непростая задача. Участники использовали всевозможные подручные средства: шары из пенопласта, бумагу для выпекания, коктейльные трубочки, фольгу и т.д. Все это обтягивали цветной мастикой, рисовали пальчики, бороду, улыбку и даже ногти на ногах.

Кропотливый труд доморощенных кондитеров оценивал сам Дмитрий Красилов. Но первым делом Ренат Агзамов продемонстрировал Пухляшу свой торт, который и должны были копировать участники шоу.

Шоу "Кондитер" (Фото: скриншот видео телеканала "Пятница")

- Ого! Кто «слил» мои фотки? Ты первый, кто сделал мое лицо похожим на меня! – сказал танцор, обращаясь к ведущему. – Это просто бомба!

Дмитрий был просто в восторге от увиденного, но то, что происходило дальше только огорчило его. Первая же копия оказалась мало похожа на эталон.

- Скажу так: нижняя часть подходит, - все, что смог сказать Красилов об этом торте.

Плюс участница не выполнила несколько обязательных требований: не было лестницы и других маленьких фигурок кондитеров.

– Торт приемлемый, но та задача, которая была задана, я считаю, что она не совсем сделана, - прокомментировал Дмитрий.

Торт конкурсанта №1 (Фото: скриншот видео телеканала "Пятница")

А вот второй торт актера порадовал. Он, конечно, имел больше сходств с оригиналом.

- Хорош! Ой, хорош! – говорит Красилов. – Это очень крутой торт.

Перед тем, как конкурсантка начала резать свое творение, Дмитрий забрал себе свою фигурку.

- Мне кажется, я нашел сына, - шутит он, держа в руках мини версию себя.

Но, увы, как оказалось, впечатляющей была только презентация торта, а вот начинка жюри и самого главного героя расстроила – вкуса васаби никто не почувствовал.

- Я скажу так: картинка намного впечатлительнее, чем содержимое, - резюмирует звезда.

- Это не брак, но по вкусу мы ожидали большего, - также добавил Ренат.

Торт конкурсанта №2 (Фото: скриншот видео телеканала "Пятница")

Внешний вид третьего торта больше рассмешил Красилова:

- Мне кажется, это больше ты, чем я, - обратился Дмитрий к Ренату. – Сам торт очень сухой, очень плохо прожевывается. Кроме клубники я больше ничего не почувствовал.

А вот сам Агзамов немного не согласился, он-то как раз почувствовал легкое послевкусие васаби.

Торт конкурсанта №3 (Фото: скриншот видео телеканала "Пятница")

Четвертый торт по своему внешнему виду Дмитрию понравился, но когда участница начала его делить на куски, Ренат ее остановил. Как оказалось, девушка не срезала подгоревшие коржи бисквита.

- Я очень надеюсь, что торт не горчит, - предупредил ее Ренат.

- Этот торт по вкусу лучше предыдущего. Васаби я не чувствую, но мне нравится, - признался Красилов.

Торт конкурсанта №4 (Фото: скриншот видео телеканала "Пятница")

Последний торт просто «убил» Пухляша. Так долго он не смеялся за всю передачу.

- Это кормящая грудь! Посмотри на соски, - говорит Ренат автору торта. – С трехметровой высоты он (фигурка Дмитрия, - прим.ред.) туда прыгнул. Что за трэшак ты устроила?! Дима, ты просто прыгнул с пятого этажа в подземелье, чтобы накормить детей, а в полете ты выкинул лифчик и трусы. Почему кормящую женщину прибило лестницей?

- Я обожаю шоколад. Это прям идеалити, - сказал Красилов, попробовав кусочек торта.

Именно этот торт покорил Дмитрия Красилова и других членов жюри. Его автор вышла в суперфинал проекта и поборется за один миллион рублей и звание народного кондитера страны.

Торт конкурсанта №5 (Фото: скриншот видео телеканала "Пятница")

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пухляша из клипа Little Big пригласили на работу в Дом культуры Заринска

Идея вернуть популярного танцора на родину появилась после того, как вокалист российской рэйв-группы Little Big заявил о прекращении сотрудничества с Красиловым (подробнее)