Привязанный к дереву конь стоит там уже не один день

Барнаульцы забили тревогу после сообщений о том, что в районе поселка Власиха посреди поля замерзает голодная лошадь. Горожане пишут, что привязанный к дереву конь стоит там уже не один день, а хозяина якобы и след простыл. Рядом с покрывшимся льдом животным все эти дни находится и пес, который не отходит от лошади – смотря на эту парочку, точно поверишь в дружбу между животными.

Как стало известно «Комсомолке», проблему подняли в чатике зоозащитников. Одна из жительниц города рассказала, что лошадь уже несколько дней стоит на одном месте: хозяин якобы к ней не приходит, не кормит и не забирает в загон на ночь. Бедняга обглодала все кусты вокруг себя, притоптала траву и, видимо, с голода даже начала есть бревно. Пару дней назад, когда в Барнаул пришли морозы до минус 20 градусов, конь покрылся льдом.

Привязанный к дереву конь стоит там уже не один день

Рядом с лошадью находится и маленькая белая собачка – судя по всему, такая же голодная. Она давно могла убежать, но, видимо, доброе собачье сердце не позволило – пес остался охранять свою «подругу».

Неравнодушные горожане накормили питомцев, чем смогли, а сами обратились к участковому. Дело в том, что у лошади есть хозяин, и если кто-нибудь уведет ее с поля даже из благих намерений – владелец может заявить в полицию о краже имущества.

- Я знаю эту лошадь. Хозяин содержит ее там всегда, и я не видела, чтобы он сено закупил. В полицию ездили волонтеры, им отказали в заявлении. Хозяин живёт в двух километрах от места, где стоит лошадь, обещал забрать ее в теплый загон, - пишет одна из защитниц животных.

Причем это не первый случай, когда лошадь привлекает к себе внимание зоозащитников. Около двух лет назад сотрудники местного конного клуба «Тандем» нашли ее бегающей по проезжей части: беднягу могла сбить машина, поэтому сотрудники клуба нашли адрес хозяина и увели лошадь домой. Там их встретил «недовольный и ворчливый» мужчина, который пояснил, что дома лошади нечего есть, и поэтому она пасется возле дороги.

- А лет пять назад, когда она пробегала мимо нас, мы ее поймали и закрыли в загоне, чтобы найти хозяина. Потом нас обвинили в краже. У каждого свой подход в воспитании питомца, - пояснили зоозащитники.

К сожалению, с точки зрения закона помочь животным практически невозможно: формально лошадь – это собственность хозяина, поэтому он может делать с ней все, что только пожелает. Исключением является лишь жестокое обращение с животным, но и под эту статью выпас в поле вряд ли подойдет.

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