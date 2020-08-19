«Видимо, выкинули»: маленький «Хатико» уже несколько месяцев ждет хозяев на трассе

Эту собаку там наблюдают еще с весны Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вот уже с весны жители Алтайского края обращают внимание на маленькую собаку, сидящую на обочине трассе. Она сидит на одном и том же месте, отчаянно смотрит вдаль и, по всей видимости, ждет, когда ее заберут обратно домой. Вероятно, кому-то пес надоел или помешал, и тогда от него избавились, выбросив посреди дороги между Павловском и селом Новообинцево. О преданном псе, которого уже ласково прозвали «Хатико», рассказала жительница региона Анастасия.

- Мы с мужем три дня назад ездили в село Новообинцево, увидели маленького пса на одной стороне дороге, и вот вчера ехали по той же трассе – а он все там же, только на другую сторону перешел. К нам пес не подошел: кинули косточку, а он подождал, пока в машину сядем, и только тогда забрал, - рассказала девушка.

Породу девушка назвать затруднилась. Единственная примета – короткие лапки, как у корги, да ушки торчащие. Супругам стало жалко собачку, и они уже были готовы ее забрать, несмотря на то, что дома у них уже живет орава «приемышей».

- Говорю мужу, ну жалко же, давай подберем. Она сидит, как будто ждет, видимо, выкинули ее. Позвали ее в машину, но она не пошла, - добавила Анастасия.

К слову, в комментариях рассказали, что эту собаку там наблюдают еще с весны. Пес, преданный людьми, никого к себе не подпускает. Кто-то даже вызывал специалистов барнаульского приюта «Ласка» для отлова, но и им не удалось поймать испуганное животное.

Сейчас Анастасия пытается найти новых хозяев собаке, и просит всех неравнодушных откликнуться, ведь совсем скоро придут холода, и один, без воды и еды, пес не выживет. Связаться с девушкой можно по номеру телефону 8-913-265-06-27.

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