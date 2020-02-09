На Алтае спасли агрессивного "Хатико" от гибели на трассе

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:06:30+03:00

Пес несколько дней ждал кого-то на дороге, а сейчас находится в приюте

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Пес, прозванный алтайским Хатико, несколько дней жил у Каменской трассы. Он следил за проезжающими машинами, будто надеясь, что за ним кто-то приедет. Сотрудники приюта "Бусинка" узнав о собаке, решили спасти ее от гибели. При этом спасителям пришлось нелегко. Об "операции" они рассказали в Инстаграме.

- 8 февраля рано утром выехали в Камень-на-Оби из Барнаула. Ехать было нелегко. Ветер и лед - и машина оказалась на обочине в сугробе. Благо, нам оказали помощь и вытащили из сугробища, - поделились в приюте.

Когда они добрались до пса, проблемы продолжились. Тот вовсе не обрадовался визитерам и повел себя крайне агрессивно. Пришлось долго мучиться (1,5 часа!), чтобы накинуть ему "удавку на палке" и поставить два укола наркоза для засыпания.

- Пес бежал в атаку, и накинуть ему на шею петлю из-за шерсти и изворотливости не получалось. Каким-то чудом удалось накинуть на верхнюю челюсть и сделать два укола. Сказать что было страшно - не сказать ничего. Огромный пес пытался снять удавку, и после второго укола ему это удалось! Тут же разъяренная собака бросилась нашему водителю Ольге в лицо. Вся жизнь пролетела перед глазами! Она упала с сугроба, и это ее спасло. Отделалась царапинами и разорванной курткой, - вспоминают сотрудники приюта.

Далее пес попытался сбежать и направился в поля, а спасители за ним - по сугробам по пояс. Когда собака все-таки уснула, предстояло еще оно испытание - дотянуть его до машины. А это, на минуточку, 50 кг! В итоге дворнягу положили на одеяло и дотащили по снегу волоком, в полной мере прочувствовав поговорку "Нелегкая это работа - из болота тащить бегемота".

Несмотря на то, что собака старая, она хорошо перенесла наркоз и теперь в приюте привыкает к новым друзьям и готовится к походу к ветеринару.

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ИСТОЧНИК KP.RU