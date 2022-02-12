Как сейчас живет алтайский «Хатико», подобранный на трассе два года назад

Некогда агрессивный «Хатико» стал нежным и ласковым здоровяком. Фото: приют "Бусинка"

Накануне исполнилось ровно два года, как с трассы в Каменском районе забрали большого и пушистого пса по прозвищу «Хатико». Собака несколько дней жила у дороги и покорно смотрела вдаль, будто ждала, что вот–вот за ней вернутся хозяева. Но они так и не приехали, и тогда на помощь лохматику пришел барнаульский приют «Бусинка».

Собака несколько дней жила у дороги и покорно смотрела вдаль. Фото: Юлия Сарманова

- Сегодня ровно 2 года, как Каменский Хатико был спасен с трассы и поселился у нас в приюте. За эти два года пережили многое. Самыми тяжелыми были первые полгода, пока пес нам не доверял и кусался при любом намеке на контакт. Тяжело было его кормить, убирать, возить к ветеринару. На тот момент казалось, что этот взрослый верный пес никогда нас не примет и не сможет пережить предательство старых хозяев. Дали имя Верный и ждали. Ждали, пока сердце этого здоровяка оттает, и мы сможем наладить общение, - рассказали в приюте.

Лишь спустя год Верный понял, что зла ему не желают и впервые дал себя погладить. А летом прошлого года сотрудники «Бусинки» смогли даже почесать его, но предварительно надели намордник. И не зря – малыш начал рычать и злобно клацать зубами. По словам зоозащитников, сейчас уже пушистый друг добр, «как кошечка».

- Нежный и ласковый здоровяк. Верный так же не принимает чужих, поэтому пристройство сводится к нулю. Но мы сделали все, чтобы Верному было у нас комфортно. Сейчас малыш научился играть с игрушками, полюбил прогулки, - добавили в «Бусинке».

Кстати, все неравнодушные могут поучаствовать в жизни добряка и порадовать его вкусняшками. В приют можно привезти сосиски или мясо. Все лакомства обещают передать Верному. Также принимаются деньги, на которые сотрудники смогут сами закупить вкусные подарки.

Напомним, два года назад автомобилисты заметили на каменской трассе пса. Местные рассказали, что он сидел там несколько дней и жалобно смотрел на проезжающие мимо машины. В соцсетях появился клич о помощи лохматику, но спасителям пришлось непросто – пес вел себя крайне агрессивно. Ловили его полтора часа, бегая по сугробам по пояс, а для успокоения пришлось вколоть два укола наркоза.

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