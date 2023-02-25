Приехал учиться – угораздило влюбиться: как студент из Китая, не зная русского, женился в Барнауле

Ребята мечтают оформить семейную визу в Поднебесную, где живет семья Юйтина Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Два года назад Юйтин Янь приехал из Китая в Барнаул и поступил в Алтайский государственный университет. Здесь и произошла его судьбоносная встреча со студенткой направления «зарубежное регионоведение» Екатериной Лебедевой. В январе ребята официально узаконили свои отношения. Причем разрешение на брак пришлось брать в китайском посольстве в Москве! Своей историей любви молодожены поделились с корреспондентом «Комсомолки».

Помочь другому

Из Китая в Россию молодой человек приехал с целью получить высшее образование. В Барнауле он поступил на отделение «Русский язык» в классический вуз. Как это часто бывает, студентам-иностранцам необходима помощь в оформлении медицинских и финансовых документов. В помощь им преподаватели назначают ответственных русских студентов, хорошо владеющих иностранным языком. К Юйтин Яню прикрепили Екатерину Лебедеву.

- Я изучаю английский и китайский. В университете мне предложили попрактиковаться с китайский, заодно и помочь молодому человеку, - вспоминает девушка. – Конечно, я согласилась. Подумала - как круто! Хотела узнать побольше о жизни за рубежом.

Юйтин и Екатерина Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Юйтин и Екатерина вместе ездили и оформляли необходимые справки и документы, решали организационные моменты, заодно общались, гуляли. Однажды парень пригласил ее провести выходные в Новосибирске. Это и стало переломным моментом в отношениях.

- У меня было к нему доверие. Хотя со стороны странно, что я так быстро согласилась поехать с малознакомым человеком, - улыбается Екатерина. – После поездки мы стали встречаться.

Мечты сбываются

Юйтин признается, что в его мечтах идеальная девушка - с длинными волосами, светлыми глазами и хорошим знанием английского языка. Екатерина отлично вписалась в эти требования.

Парень сделал ей предложение в новогоднюю ночь-2023. Ребята отмечали праздник с мамой Екатерины. После боя курантов все вместе вышли на улицу, чтобы запустить салют. Когда начались залпы, юноша присел на одно колено, достал кольцо и сделал предложение руки и сердца.

В конце января этого года молодые сыграли свадьбу. На торжестве присутствовали родственники Екатерины, общие друзья. Семья Юйтина присутствовала на торжестве онлайн.

- Каждый из близких что-то говорил, а мы переводили для гостей. Его родители написали фразу на русском языке: «Приглашаем вас в гости в Китай» и вставили ее в рамочку. Это было очень мило, - говорит Екатерина.

Кстати, поначалу их близкие были удивлены их отношениям, но все-таки поддержали студентов. Екатерине сейчас 20 лет, Юйтину – 25, оба пока что учатся.

- Мне с ним тепло, уютно, хорошо. Нас не пугают ни разная культура, ни языки. А чтобы заключить брак, мы ездили за разрешающей справкой в Китайское посольство в Москву. Ведь только при ее наличии граждане России и Китая могут заключить законный брак, - добавляет Екатерина.

Юйтин и Екатерина Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Языковой барьер

До недавнего времени Юйтин не знал русского языка, а теперь неплохо им владеет, даже может писать предложения и вести диалог. Правда понимает еще не все фразы, говорит простые, например: «здравствуй, как дела?»

- Между собой мы общаемся на английском, он у нас на хорошем уровне. Иногда не можем объяснить друг другу какие-то вещи или понятия, образуется смесь языков: «Где ты live? Что ты хочешь cook?», - отмечает студентка.

Любовь через еду

Кстати, по поводу «cook»: юноша очень любит русский шашлык, а Екатерина - свинину гунбао (мясо, тушенное с арахисом) - это блюдо муж научился готовить специально для любимой.

- Путь к сердцу русской женщины лежит через желудок. Причем не только ее желудок, но и желудок ее мамы, - смеется девушка. - В Китае, как я заметила, многие люди хорошо готовят. Причем каждый день новые блюда. А еще, когда приходят в гости друзья Юйтина, стол они берут на себя. У них другие правила.

Про стереотипы

Что касается стереотипов, то в Китае шутка про медведей, водку и балалайку – это вовсе не юмор. Они в это действительно верят! А еще китайцы неплохо знают русский мат и песню «Катюша». Любой солдат этой страны напоет знаменитые строчки.

Китайцы часто отмечают, что русские более искренни в своих эмоциях. Они не улыбаются по пустякам, но народ доброжелательный.

Юйтин и Екатерина Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Мне нравится, что Юйтин заботится о близких, он всегда уделяет внимание моей маме, это, пожалуй, и покорило. Когда мы отмечали полгода отношений, он позвал в ресторан не только меня, но и ее. Было приятно, - вспоминает девушка.

Для китайцев обязательный атрибут праздников – подарки. Им важно самим их вручить, подарить то, о чем человек мечтал. Юйтин всегда старается предстать перед тещей в лучшей форме. Ему важно ее мнение и доверие.

С его семьей Екатерина пока общается по видео. Она состоит в группе «семейный чат», где около 20 человек: мама, папа, тетя, дядя, бабушка, дедушка, и более далекие родственники.

Ребята мечтают оформить семейную визу в Поднебесную, где живет семья Юйтина, чтобы познакомиться со своими новыми родственниками поближе.

Автор: Наталья Андронова

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