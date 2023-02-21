Невесте – 82 года, жениху – 83: невероятная история любви из дома-интерната для престарелых

Василий Александрович и Валентина Петровна. Фото: vesti22.tv

Любви все возрасты покорны, да и никогда не знаешь, где тебя «подстрелит» Амур. В Барнауле этот маленький проказник свел двух постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов. И пусть Валентине Деревянкиной 82 года, а Василию Показанцеву – 83, сегодня они – молодожены!

Как рассказали «Комсомолке» в Барнаульском доме-интернате для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда), торжественная церемония бракосочетания прошла 21 февраля в ЗАГСе Центрального района города.

- Они познакомились примерно полгода назад. Валентина Петровна поступила к нам в августе, а Василий Александрович – в сентябре. Сдружились и решили пожениться. Как поняли, что влюблены? Все равно же время вместе проводят: сидят на лавочке, за ручку гуляют по территории, в магазин ходят. Для наших постояльцев регулярно проводят концерты, есть читальные залы, устраивают совместный просмотр фильмов, - рассказали в доме-интернате.

Фото: Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов

Кстати, как уточняют «Вести-Алтай», первым влюбился Василий Александрович, и, конечно, как истинный мужчина, был настойчив. Поэтому Валентина Петровна не устояла и, наконец, сказала «Да!».

За плечами у супругов уже были крепкие браки и долгая жизнь в супружестве, но время беспощадно – вторые половинки умерли, а Валентина и Василий остались одни. До того, как Василий Александрович переехал в государственный интернат, он жил в частном учреждении помощи престарелым, но там он уютного дома так и не нашел. Поэтому дедушка обратился к юристу, чтобы собрать все документы для переезда под опеку опытных сотрудников.

Именно этот юрист и помог «молодым» организовать настоящую свадьбу: после церемонии пара отпраздновала бракосочетание в кафе, а затем отправилась в дом-интернат, где им вручили ключи от новой общей комнаты, а также небольшие подарки – сладости и картину, которая сделает новое семейное гнездышко еще уютнее.

Кстати, с 2022 года это уже третья свадьба в учреждении.

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