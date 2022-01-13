Хэппи-энда не случилось: что стало с генералом из Ирака, переехавшим из-за любви в алтайское село

Кадим и трое его младших детей переехали в Россию в 2016 году. Скриншот сюжета на YouTube-канале ТОК

В 2018 году СМИ рассказали волшебную историю любви: он – многодетный отец, бывший генерал из Ирака и беженец, она – простая русская женщина из алтайской глубинки. Кадим Аббуд и Вера Сураева познакомились в Facebook. После долгих переписок вспыхнула искра, и вскоре Кадим вместе со своими тремя младшими детьми переехал к русской невесте в село Полевое Немецкого национального района Алтайского края. Однако счастья не случилось… сейчас уже Веру и Кадима ничего не связывает. Как сложилась их судьба – в материале «Комсомолки».

В роли жертвы

На страничке Веры в соцсетях – десятки селфи, снимков от руки нарисованных портретов и икон. Но ни одного фото с Кадимом. Как это часто бывает, за разлукой грядет удаление совместных фотографий – с глаз долой, из сердца вон.

А ведь, судя по фото в старых статьях в СМИ, это была прекрасная пара. На одном из них Кадим нежно целует возлюбленную в щеку, а та застенчиво улыбается. На другом фото семья в полном составе: Вера, Кадим, трое ребятишек и даже маленький котенок, ласково припрятанный под курткой младшенького – Хасана.

- С Кадимом у нас давно прервана связь и восстанавливать общение я не буду. Помогли детям и все. Вы знаете, им бы лучше жилось там, на родине – они не привыкшие к морозам, и без матери детям тяжело живется, а я им мать заменить не смогла. Стать матерью для чужих детей сможет лишь та женщина, которую любит их отец, а там никакой любви не было. Когда он приехал, я сразу поняла, что не хочу с ним иметь ничего общего, но детей стало жалко. Моя покойная мама сказала, чтобы я их пожалела, так мы и поженились. Получается, что господь взял меня в жертву, чтобы я помогла детям, - рассказывает Вера.

Два года назад Вера и Кадим официально развелись. Сейчас женщина никак не поддерживает связь с бывшим мужем и его детьми, говорит - «не мое это дело». Женщина переехала в Московскую область, где нашла работу. Одно из любимых хобби Веры – стихи, однако сейчас на это увлечение катастрофически не хватает времени – трудится в ночную смену. С личной жизнью тоже один большой пробел…

- Можно сказать, что я разочаровалась в любви, - грустно заключила Вера.

«Не хватает женского тепла»

До мирной и спокойной жизни в алтайском селе Кадим Аббуд проживал с семьей в Ираке, служил в армии Саддама Хусейна в звании генерала, и даже одно время был в плену. Во время военных делегаций мужчина бывал в России, и в один момент понял, что хочет принять христианство. В итоге он и ушел со службы и занялся бизнесом. Правда, война до конца не отпускала - он даже пережил несколько покушений. Чтобы сохранить свою жизнь и жизнь детей, мужчина принял решение покинуть Ирак: жена и старшие дочери решили остаться на родине, а Кадим и трое младших детей (два мальчика и девочка) переехали в Тулу. Это был 2016 год.

В 2017 году Кадим в соцсетях познакомился с жительницей алтайского села Полевое Верой. Он пару раз приезжал к подруге по переписке, и вот однажды они решили пожениться. Мужчина переехал с детьми в дом, где Вера жила со своей пожилой матерью. Правда, отношения у них не сложились. В видеоролике «Тока» женщина даже называла зятя «дебилом», а дети Кадима рассказывали, что бабушка могла и ремнем отлупить за обычные детские игры. Сейчас уже матери Веры нет в живых…

- После развода Кадим съехал от Веры, купил свой дом. Причем половина этого дома оформлена на дочку – Нур. Сейчас семья здесь и живет. Никаких нарушений нет, регистрацию проходят вовремя, ребятишки в школу ходят, хорошо говорят по-русски. Все у них хорошо, - рассказала «Комсомолке» соседка мужчины.

Сейчас Кадим занимается разведением животных, при любой возможности подрабатывает. За лето удалось заработать приличную сумму, правда, толку немного – очень большие суммы уходят на оформление документов, а еще уголь, дрова и содержание детей.

Старшая дочь Кадима, по словам соседки, большая умница – в Полевом она закончила школу, очень сильно хотела поступить в медицинский университет, но не получилось – на бюджет берут только с гражданством, а платное обучение семья не потянет. Вот лишь в этом году удалось поступить на заочку по дошкольному образованию – как отучится, так сможет работать воспитателем в местном детском садике. А сердце у неё большое, дети это чувствуют.

- Она очень самостоятельная, её даже нестрашно отпускать куда-то учиться: и бюджет сама распределить может, и ответственность понимает – встает пораньше, чтобы успевать учиться, и с людьми она по-доброму, - добавила собеседница КП.

Младшие тоже стараются не подводить отца и хорошо учатся. Соседка вспоминает, что с одним из сыновей Кадима она даже дополнительно занималась после уроков, чтобы подтянуть русский язык и знания в целом. Сейчас они уже бегло говорят по-русски.

- Кадим – очень добропорядочный человек и хороший отец. Единственное, что не хватает ему сейчас - женского тепла и уюта в семье, помощь нужна ему. А про Веру он и вспоминать не хочет. После неё он даже думал, что у нас в России все женщины такие, как она. По характеру она сложная – ревновала бурно, да и деньги из него доила, - пояснила соседка семьи Аббад.

Сам же Кадим, по словам соседки, сейчас живет размеренной жизнью, но встреч с журналистами избегает – считает, что лишнее внимание ему сейчас ни к чему.

- Он раньше почему и общался с репортерами – надеялся, что гражданство дадут быстрее, но закон никто не поторопит. В этом году с продлением регистрации все хорошо, если так пойдет и дальше, то уже через два года он сможет получить гражданство, - подытожила женщина.

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