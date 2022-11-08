«А летом ехали в обнимку на коне». На Алтае женщина забила мужа мясорубкой

Орудием убийства в руках обиженных женщин часто становятся кухонные предметы Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае 36-летняя женщина в ярости расправилась с мужем. Инцидент произошёл 31 октября в Шелаболихинском районе, сообщает пресс-служба регионального СК.

ЧП случилось в селе Кучук. Трагедия случилась в семье, которая до этого попыталась начать новую жизнь.

Когда сошлись, пили на пару

- Так-то они оба пьющие были: и Наталья и Коля, - рассказали односельчане.

До того как супруги встретились, у каждого была своя маргинальная история.

- Наталья приехала из Калининграда с тремя детьми, шаталась, гуляла, ее родительских прав лишили, детей отобрали, - рассказывают односельчане, - всех ребятишек забрали и увезли в приемные семьи. Потом она сходилась с мужчиной уже в Кучуке, родила девочку, но не пожилось им, ушла от отца ребенка. У Коли погибшего, до этого была Оксанка, которая посадила его за рукоприкладство, а сама сбежала с ребенком в Барнаул.

- Когда Наташа и Коля вместе сошлись тоже пили много на пару, - рассказывают в сельсовете. – Девочка старшая Натальина ходила по селу без присмотра. Мы приезжали к ним домой, супруги клятвенно обещали исправиться. Потом у них еще девочка родилась. О том, что Николай распускает руки, все в округе знали, семья стояла на учете как неблагополучная.

Трезвая полоса

В начале весны Наталью с побоями увезли в больницу. Оттуда женщину хотели забрать в кризисный центр, но накануне выписки пациентка, оставив записку, чтоб ее не искали, вернулась в Кучук. После этого, по словам местных жителей, в семье наступила трезвая полоса. Николай закодировался.

- Приятно было на них посмотреть, - вспоминают сельчане. - В доме окна поставили пластиковые, ремонт сделали.

- И огород посадили, и старшая девочка опрятная, ухоженная ходила, - рассказывает Зоя Солодовникова, глава села. - Заходила к ним: и дома порядок был, и Николай стал на вид приятней. Скромный он трезвый был, неразговорчивый. «Вот, говорю, Коля, приятно посмотреть, держись». Он стеснительно улыбался: «Да что вы, говорит, больше ни грамма, ни-ни».

При этом, по словам главы села, Наталья взяла в дом мать, парализованную после инсульта, и ухаживала за ней.

В мае Наталья снова забеременела. Сама она занималась детьми, домом и огородом. Николай работал на ферме, ухаживал за конями.

- Летом идешь, смотрим, едут вдвоем на коне, трезвые, улыбающиеся, куда с добром, - вспоминают сельчане. - Но за две недели до убийства Коля сорвался, снова стал квасить…

«Тюкнула после сцены ревности»

В тот день, закончившийся трагедией, Николай пил, Наталья занималась заготовками. Вечером за старшей дочерью зашел бывший гражданский муж Натальи, отец девочки.

- Так-то у мужчин были нормальные отношения, но тут Коля под градусом устроил сцену ревности Наталье, когда та со двора вернулась, стал оскорблять, замахнулся, а когда повернулся, она тюкнула его мясорубкой. Сначала думали, непредумышленное убийство, а потом выяснилось, что когда он лег в постель, она его еще семь раз стукнула,- рассказывают подробности в деревне.

После этого женщина сама позвонила в полицию. А когда те подъехали, предъявила орудие убийства. По словам сотрудников женских исправительных колоний, среди заключенных немало женщин, у которых в момент вскипевшей обиды кухонный нож молниеносно превращался в орудие убийства. Здесь под рукой оказалась мясорубка.

В селе, знающим семью, винят в первую очередь «зеленого змея».

- Ну, надо же, ведь только жить нормально начали, и опять бутылка. Все из-за нее, - качают головами соседи. - Сейчас он - в могиле, она беременная - в тюрьму…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От синяков до синяков. На Алтае осудили доярку, убившую мужа-тирана

Жительницу Алтая отправили в колонию на шесть лет за убийство мужа-тирана (подробнее)

Любила и убила: Исповедь алтайской заключенной

Женщина ударила мужа ножом в сердце (подробнее)

«Страшнее бабы зверя нет». Как алтайские заключенные расправлялись с мужьями

В арсенале мстительниц были ножи, поленья, топоры, зажигалки и даже тюль (подробнее)