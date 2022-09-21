От синяков до синяков. На Алтае осудили доярку, убившую мужа-тирана

Дом, где жили Алена и Александр, сейчас пустует Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Доярку Алену Попову из села Енисейского на днях приговорили к шести годам лишения свободы за убийство мужа. Подсудимая вину признала частично, сказала, что убивать супруга не хотела. Перед тем, как ехать на суд, отдала соседям соленья, те пообещали отапливать дом, если что …

Ножом по сердцу

- Мы все ее жалеем, - рассказала «Комсомолке» Наталья Камарская, бригадир животноводческого хозяйства, где работала подсудимая. - После того, как все случилось, она позвонила мне, кричала, что Александр весь в крови. Когда приехала полиция и скорая, Алена сразу призналась в убийстве.

Семейная трагедия случилась весной за несколько дней до 60-летия главы семьи. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, 29 марта, по версии следствия, подвыпивший мужчина подошел к жене, когда та готовила на кухне, стал просить денег на водку. Хозяйка отказала и увидела краем глаза, как сжимается мужской кулак и заносится над ней. Алена после сама себе удивлялась и тому порыву ненависти, с которым развернулась и ударила мужа ножом в грудь. Удар пришелся точно в сердце…

«Когда не пили, идеально жили»

59-летний Александр Быковский и 43-летняя Алена прожили вместе около 13 лет, в Енисейском работали в животноводческом хозяйстве.

- Оба были добросовестные, аккуратные, очень чистоплотные, - рассказывает Наталья Камарская. - Он приходил на ферму с иголочки, даже не скажешь, что скотником работает, она - тоже всегда аккуратненькая, симпатичная с подкрашенными ресничками. Когда не пили, идеально жили, у них и дома все в порядке и в огороде, но случались у пары и совместные запои…

По словам бригадира, после одно из запоев, супруги были уволены, но потом Алену приняли обратно.

- Работник она исключительный, - отметила Наталья Камарская, - до трагедии они оба четыре месяца не пили, для них это срок.

«Колошматил по поводу и без повода»

Когда Александр выпивал, Алена ходила в синяках. В сельсовете отметили, что и в больницу женщина после травм обращалась, но в полицию заявления никогда не писала.

- Сильно он ее обижал, - вздыхает Наталья Камарская. - По малейшему поводу и без повода. В прошлом году день животновода отмечали, ему не понравилась, как она танцует, дома избил, потом на работе задержалась - у нее ответственная забота была в родильном отделении, так он пришел на ферму и давай ее колашматить, скотникам нашим пришлось заступаться.

По словам Натальи Богдановны, не раз заступался за мать и ее сын от первого брака.

- Хороший парень, не пьет, на фельдшера выучился, - хвалят сына Алены в селе.

Наталья Камарская вспоминает, что бывали разговоры об избиении Алены, как с ней, так и ее мужем.

- Он на пятиминутке как-то рабочей сам признавал: «Пьяного меня заклинивает», ей тоже многие советовали уходить от тирана, пока до смерти не убил, а она все вздыхала: «Куда я пойду…». Так и жила от синяков до синяков…

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