На Алтае селянка несколькими ударами мясорубки убила мужа

Место преступления Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

36-летняя жительница Шелаболихинского района обвиняется в жестоком избиении мужа мясорубкой, из-за чего мужчина погиб.

Дикая история произошла 31 октября в одном из сел района. В тот день потерпевший сидел дома и выпивал.

– Вечером к ним в гости зашел отец старшей дочери и забрал девочку к себе, - рассказывают в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Однако визит постороннего мужчины выбил действующего главу семейства из колеи. В нем проснулась необоснованная ревность. Он начал оскорблять свою жену, а после даже ударил. Не вытерпев унижений, женщина схватила мясорубку и несколько раз ударила мужа по голове. Через некоторое время он скончался от полученных травм.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Расследование продолжается. Следователи ведут сбор доказательств.