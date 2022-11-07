Милкис, найдись! Во время пробки из-за смертельного ДТП из машины жительницы Барнаула сбежал кот

Кот потерялся на трассе недалеко от Черепаново Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вечером 5 ноября на трассе Барнаул-Новосибирск произошло страшное ДТП: столкнулись два тягача, кабина одного из них вспыхнула – в пламени погибла женщина. Из-за аварии образовалась километровая автомобильная пробка, и в этот момент из машины жительницы Барнаула Анны Черкасовой сбежал ее домашний питомец – рыжий кот по имени Милкис. Хозяйка не может найти себе покоя и надеется, что кот вернется домой живым и невредимым.

- 5 ноября я ехала с Новосибирска, была ужасная пробка из-за аварии. Во время пробки выбежал кот из машины. Кто едет с Новосибирска до Черепаново по трассе или из Барнаула в сторону Новосибирска, обращайте внимание, если увидите рыжего кота, заберите его с собой, а я заберу у вас за вознаграждение. Он может быть сейчас, где угодно, - пишет Анна в социальных сетях.

Как рассказала хозяйка котика корреспонденту «Комсомолки», Анна вышла из машины, чтобы посмотреть, насколько растянулась пробка. Видимо, пушистый решил воспользоваться моментом, и дал деру. Хозяйка даже не сразу обнаружила его пропажу, а когда хватилась, то рыжего и след простыл. Наверняка, он уже пожалел о своем решении, и сейчас мечтает, что хозяйка отыщет его и заберет домой, где тепло и уютно.

- Котику всего девять месяцев, я брала его по объявлению на «Авито» - он сразу мне понравился. Назвали Милкисом. Почему? Не знаю, но он водохлеб еще тот, - отметила хозяйка рыжего кота.

После пропажи кота Анна вернулась на место предполагаемого побега, но трехчасовые поиски, увы, не увенчались успехом. Однако девушка не опустила руки и бросила клич о помощи в соцсети. Вскоре Анне позвонили неравнодушные люди и рассказали, что видели рыжего кота на въезде в Искитим со стороны Барнаула, но когда она ехали через 2-3 часа обратно, то животного там уже не было.

Кстати, Милкис – очень добрый и ласковый кот, поэтому мог пойти в руки к чужакам. Анна все же надеется, что с котом все в порядке и он обязательно найдется!

Подсказка КП

Если вы знаете что-либо о местонахождении Милкиса, позвоните Анне по номеру телефона 89222895591.

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