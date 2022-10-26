«У нас 16 хаски и все – с улиц Барнаула»: почему породистые собаки стали чаще оказываться в приютах для животных

Метисы хаски Арчи и Крис. Фото: приют "Ласка"

В Барнауле породистые собаки стали чаще попадать на улицы: люди попросту выбрасывают своих некогда любимых питомцев, или подбрасывают к стенам приюта. Почему так происходит – в материале «Комсомолки».

Подъезжаем к барнаульскому приюту «Ласка». За углом разноцветного и очень веселого на вид здания - грязь и серые будки, у которых на цепи сидят животные. В самом здании есть вольеры, в которых не меньше бедных псов, оказавшихся по воле судьбы без хозяина. По большей части здесь содержатся бродяжки, но и есть и породистые. Как оказалось, в последнее время красивые и специально выведенные породы попадают сюда все чаще.

От Уила когда-то тоже отказались, но теперь он стал профессиональным спортсменом Фото: Анна Перевощикова

- Сейчас у нас есть алабаи, немецкие овчарки, хаски, шарпей и такса. Алабая Беллу нам подкинули – просто приехала машина, собаку выставили и уехали. Неделю она была сама не своя, животные тоже умеют плакать – это факт. А алабая Мистика привезли с отлова – нам позвонили и сказали, что в городе бегает большой кабель и агрессирует на людей. Неизвестно, был ли он домашним, но, вероятнее всего, что да. Бывает и так, что породистая собака попала на улицу случайно, и уже после отлова объявляется хозяин и забирает, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» сотрудница приюта Вера Агеева.

Сфотографировать эту непоседу - та еще задача Фото: Анна Перевощикова

Один из новых постояльцев приюта – такса. Ей даже кличку пока придумать не успели. Травмированную малышку нашли неравнодушные барнаульцы на дороге, подобрали и отвезли в ветеринарную клинику. На столе врачей стало ясно, что девочка беременна. Также у нее было невероятно много блох! Собачку после осмотра врачей передали в приют, где ее приглядела новая семья.

- В новом доме такса ощенилась, щенят раздали, а саму собачку вскоре вернули – сказали, что она начала агрессировать и кусаться. Может, пыталась защитить потомство. Но с сотрудниками приюта она ведет себя прекрасно, - добавила Вера.

Такса, действительно, производит впечатление довольно воспитанной собаки. Как только ее привели, она тут же принялась вилять хвостом и поворачивать мордочку в стороны окликавших ее сотрудников. К одной из женщин, присевших на корточки, она и вовсе стала проситься на ручки, а получив позволение, запрыгнула и успокоилась. Что за умница!

Рядом с таксой крутился и большой черный доберман. Этого красавца когда-то завела одна из жительниц города, которая планировала стать кинологом. Однако узнав, что доберманов не берут в кинологическую службу в Сибири, она отвезла собаку матери в деревню и посадила на цепь. Как отметила администратор приюта «Ласка» и зоотехник по профессии Любовь Дементьева, доберманам на цепи точно не место. Каждая собака – как узкий специалист. К примеру, доберманы отличаются особым умом и нюхом. Создатель породы Карл Фридрих Луис Доберманн, который работал сборщиком налогов и ночным полицейским, выводил их для служебных целей, но никак не для охраны домов, тем более в Сибири с ее лютыми морозами.

Метис хаски Арчи ищет дом Фото: Анна Перевощикова

Арчи. Фото: приют "Ласка"

- Когда к нам приходят за собакой, мы сразу смотрим и спрашиваем, для чего и куда: в квартиру или дом, есть ли в семье дети, активный ли хозяин, чем занимается. Бывали случаи, что приходит мужчина на пафосе и заявляет: «Хочу азиата», а я вижу, что с ним женщина и ребенок и говорю: «Алабаев в семью с ребенком нельзя». Бывает, что подыскивали собаку на предприятие для охраны, выбирают пса, а я понимаю, что этот пес тянется к людям, он очень активный, поэтому его тоже на цепь не посадишь. А есть собаки, которые не нуждаются во внимании человека и станут отличными охранниками, - пояснила Любовь Дементьева.

Мистик - среднеазиатская овчарка Фото: Анна Перевощикова

По словам администратора приюта, люди сейчас просто перестали задумываться над тем, какую собаку им стоит брать. В качестве примера Любовь привела пример из советского времени, когда были клубы собаководов для тех, кто хочет завести породистую собаку.

Белла - метис среднеазиатской овчарка Фото: Анна Перевощикова

- У нас 16 хаски – все с улиц Барнаула. Часть из них мы уже не отдаем, так как они стали у нас спортсменами и занимаются ездовым спортом, становятся призерами различных соревнований. В советские годы я захотела овчарку и пошла с мамой в клуб собаководов, где мне сказали: девочка, во-первых, 14 лет исполнится, и только потом приходи, а во-вторых, сначала нужно пройти курсы собаковода-любителя, которые идут полгода. После этого нужно было сдать экзамен, и лишь потом включали в очередь на щенка. А сейчас собак берут так: «О, голубые глазки – хочу!». Объясняешь людям, что хаски – порода для спорта, а они не слушают. Эти собаки не для охраны, поэтому от скуки в квартире они воют, копают, творят, что попало, - объяснила администратор приюта «Ласка».

Специалист добавила, что для каждой породы нужны свои условия. Хаски в квартире для охраны - это то же самое, если бы активного спортсмена-легкоатлета заперли дома и дали беговую дорожку.

- Нужно думать головой, для чего ты берешь эту собаку. Если любишь бегать – не бери мопса, он со своей плоской мордой задохнется, а если любишь сидеть дома – не бери овчарку, - подчеркнула Любовь Дементьева.

Приют "Ласка" Фото: Анна Перевощикова

Подсказка КП

Если вы хотите присмотреть себе собаку, то вот режим работы приюта:

- Среда, четверг, пятница - с 11:00 до 18:00;

- Суббота, воскресенье - с 10:00 до 19:00.

Сайт приюта: http://www.priuti.ru/

Контакты: 8(3852)57-35-57, 8-903-948-36-03.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Аж ребра видно»: барнаулец два месяца кормил собаку хлебом и водой

Из-за сильного истощения у собаки деформирована грудная клетка (подробнее)

Стая собак кидается на женщин с колясками и питомцами в Барнауле

Горожанам советуют обращаться в приют “Ласка” (подробнее)