ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск 5 ноября 2022. Скриншот видео из паблика "Инцидент Барнаул"

В субботу, 5 ноября, на трассе Барнаул – Новосибирск произошло страшное ДТП: в результате столкновения двух грузовиков кабина одного из них вспыхнула. Водитель сумел выбраться живым, а вот пассажирка, его супруга, сгорела заживо.

Авария произошла около 18:00 недалеко от Черепаново. Как рассказал свидетель ЧП Александр Мартынов в соцсетях, тентованная фура сначала обогнала его, затем пошла на обгон впереди идущей машины, а уже на небольшом пригорке водитель фуры заметил идущую навстречу цистерну.

- Видимо, тот, который на тентованной, ударил по тормозам, и его кабину развернуло в сторону встречки, и он ударил цистерну прям в бак… Сразу все вспыхнуло, прям моментально, - добавил Александр.

Кабину тягача с тентованным прицепом буквально разорвало, а запчасти раскидало по трассе. Как сообщил очевидец КП-Новосибирск, несмотря на языки пламени, водитель пытался пробраться в кабину, но его силой оттащили, так как это было очень опасно. Казалось, будто мужчина потерял дар речи… Когда к нему подбежали сотрудники Госавтоинспекции и медработник, он смог сказать, что в кабине была его жена. Сгоревшее тело погибшей доставали при нем…

Оба водителя получили травмы, в том числе ожоги и рваные раны. Их госпитализировали в больницу в Черепаново.

По словам очевидцев, после ДТП образовалась огромная пробка – более одного километра. Автомобилистам пришлось простоять пару часов из-за затора.

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