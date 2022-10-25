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Происшествия25 октября 2022 7:30

Жительница Алтайского края отдала 750 тысяч рублей за магические услуги дистанционной «ведьмы», но они не помогли

Возбуждено уголовное дело
Вера Березовская
Магические процедуры должны были облегчить душевные страдания.

Магические процедуры должны были облегчить душевные страдания.

Фото: Вера Березовская

61-летняя жительница Алтайского края заплатила 750 тысяч рублей за магические услуги дистанционной «ведьмы», но они не помогли. В итоге женщине пришлось обратиться в полицию. Подробности – в материале «КП»

Душевные страдания

Как рассказали «КП» в пресс-службе МВД по Алтайскому краю, сельчанка накануне похоронила близкого родственника и сильно горевала. Ей хотелось облегчить свое душевное состояние. На одном из новостных сайтов она увидела объявление «Окажу помощь» и написала сообщение на указанный номер мобильного телефона.

– Через некоторое время с ней связалась женщина и представилась некой Ольгой Васильевной, которая пообещала помочь путем проведения магических процедур. Следуя указаниям аферистки, потерпевшая регулярно переводила денежные средства посредством мобильных переводов на банковскую карту, указанную злоумышленницей, - рассказали в полиции.

За какой именно ритуал женщина платила, не раскрывается. Общая сумма переводов составила более 750 тысяч рублей. Однако деньги ушли впустую - магические процедуры не облегчили душевного состояния. Потерпевшая рассказала обо всем родственнику, который догадался, что она стала жертвой мошенников, и привез ее в отдел полиции.

На данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Снятие порчи – типичная уловка мошенников

Жители Алтайского края нередко становятся жертвами мошенников, орудующих под видом целительниц, гадалок и экстрасенсов.

Например, в 2016 году жительницу Бийского района осудили за снятие «порчи» с домов. Ее мишенью были продавцы недвижимости. Под предлогом осмотра продаваемых домов, она рассказывала хозяевам, что на помещение наложена порча. Из-за этого якобы их владельцы болеют, а дома долго не продаются. Для того чтобы снять проклятие, женщина предлагала отдать ей деньги, золотые украшения и одно куриное яйцо. Завернув все это в полотенце, она проводила обряд: говорила несколько фраз на цыганском языке и забирала все с собой, объясняя это тем, что ей нужно завершить обряд. После этого она переставала входить на связь.

В 2019-м году экстрасенс с рекламы на телевидении развела бийскую пенсионерку на 1,3 млн рублей. Пожилая женщина рассказала медиуму о своих проблемах и услышала заключение – на бийчанке порча, которую необходимо снять. Экстрасенс предложила провести исцеляющие ритуалы и пообещала, что после них жизнь женщины кардинально изменится. Пенсионерка отдала все сбережения, залезла в долги, набрала кредитов. И только перечислив больше миллиона рублей мошеннице, женщина начала что-то подозревать.

В этом году в полицию обратилась жительница Барнаула, которая нашла в социальных сетях аккаунт целительницы из популярного мистического сериала и решила воспользоваться ее услугами. Аферистка продиагностировала ей карму, диагностировала порчу и попыталась ее снять. Женщина заплатила за это 40 тысяч рублей. Лжецелительница обещала, что после обряда вернет деньги, но в итоге просто перестала выходить на связь.

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