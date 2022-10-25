Жительница Алтайского края отдала 750 тысяч рублей за магические услуги дистанционной «ведьмы», но они не помогли

Магические процедуры должны были облегчить душевные страдания. Фото: Вера Березовская

61-летняя жительница Алтайского края заплатила 750 тысяч рублей за магические услуги дистанционной «ведьмы», но они не помогли. В итоге женщине пришлось обратиться в полицию. Подробности – в материале «КП»

Душевные страдания

Как рассказали «КП» в пресс-службе МВД по Алтайскому краю, сельчанка накануне похоронила близкого родственника и сильно горевала. Ей хотелось облегчить свое душевное состояние. На одном из новостных сайтов она увидела объявление «Окажу помощь» и написала сообщение на указанный номер мобильного телефона.

– Через некоторое время с ней связалась женщина и представилась некой Ольгой Васильевной, которая пообещала помочь путем проведения магических процедур. Следуя указаниям аферистки, потерпевшая регулярно переводила денежные средства посредством мобильных переводов на банковскую карту, указанную злоумышленницей, - рассказали в полиции.

За какой именно ритуал женщина платила, не раскрывается. Общая сумма переводов составила более 750 тысяч рублей. Однако деньги ушли впустую - магические процедуры не облегчили душевного состояния. Потерпевшая рассказала обо всем родственнику, который догадался, что она стала жертвой мошенников, и привез ее в отдел полиции.

На данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Снятие порчи – типичная уловка мошенников

Жители Алтайского края нередко становятся жертвами мошенников, орудующих под видом целительниц, гадалок и экстрасенсов.

Например, в 2016 году жительницу Бийского района осудили за снятие «порчи» с домов. Ее мишенью были продавцы недвижимости. Под предлогом осмотра продаваемых домов, она рассказывала хозяевам, что на помещение наложена порча. Из-за этого якобы их владельцы болеют, а дома долго не продаются. Для того чтобы снять проклятие, женщина предлагала отдать ей деньги, золотые украшения и одно куриное яйцо. Завернув все это в полотенце, она проводила обряд: говорила несколько фраз на цыганском языке и забирала все с собой, объясняя это тем, что ей нужно завершить обряд. После этого она переставала входить на связь.

В 2019-м году экстрасенс с рекламы на телевидении развела бийскую пенсионерку на 1,3 млн рублей. Пожилая женщина рассказала медиуму о своих проблемах и услышала заключение – на бийчанке порча, которую необходимо снять. Экстрасенс предложила провести исцеляющие ритуалы и пообещала, что после них жизнь женщины кардинально изменится. Пенсионерка отдала все сбережения, залезла в долги, набрала кредитов. И только перечислив больше миллиона рублей мошеннице, женщина начала что-то подозревать.

В этом году в полицию обратилась жительница Барнаула, которая нашла в социальных сетях аккаунт целительницы из популярного мистического сериала и решила воспользоваться ее услугами. Аферистка продиагностировала ей карму, диагностировала порчу и попыталась ее снять. Женщина заплатила за это 40 тысяч рублей. Лжецелительница обещала, что после обряда вернет деньги, но в итоге просто перестала выходить на связь.

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