Лжецелительница под предлогом снятия порчи выманила почти 40 тысяч рублей у жительницы Барнаула

На данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестные похитили у нее почти 40 тысяч рублей. Женщина нашла в социальных сетях аккаунт целительницы из популярного мистического сериала и решила воспользоваться ее услугами. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

- В ходе переписки целительница сообщила, что для диагностики кармы необходимо провести обряд, за который потерпевшей необходимо перевести 1 тыс. рублей, что та и сделала. Затем выяснилось, что проведенного ритуала недостаточно, и нужно провести ещё два подобных обряда общей стоимостью 8,5 тыс. рублей, – сообщали в пресс-службе ведомства.

Однако в ходе так называемой диагностики выяснилось, что на клиентку якобы наложена порча. Поскольку проклятие очень сильное, злоумышленница потребовала 30 тыс. рублей. Аферистка убедила испуганную женщину, что деньги после совершения обряда она вернет. Однако после перевода лжецелительница просто перестала выходить на связь.

На данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве.