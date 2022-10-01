Доверчивая бийчанка поверила мошеннице и отдала ей золотую цепочку для снятия порчи

Подозреваемая призналась, что сдала ювелирку в ломбард Фото: Анна Перевощикова

В Бийске полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, она пообещала снять порчу и украла цепочку.

По словам 33-летней потерпевшей, к ней постучалась незнакомка по имени Маша и попросила пожертвовать продукты. Гостья сказала доброй женщине, что на неё наведена порча, для снятия которой нужно ей дать на время золотую цепочку с крестом.

- "Экстрасенс" забрала украшения и пообещала, что вернет их позже. Однако в назначенный час никто не пришел, и потерпевшая обратилась за помощью в полицию, - отметили в полиции.

Вскоре полицейским удалось выйти на след подозреваемой, которой оказалась 47-летняя местная жительница. Она призналась, что сдала ювелирку в ломбард. В отношении мошенницы возбудили дело.