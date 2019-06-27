2019-06-27T10:07:57+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Бийска перевела «экстрасенсу» с ТВ 1,3 млн рублей за снятие порчи

Для этого женщине пришлось взять несколько кредитов
Дарья САВЕНКО
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За снятие сглаза пенсионерка перечислила экстрасенсу 1,3 млн рублей.За снятие сглаза пенсионерка перечислила экстрасенсу 1,3 млн рублей.Фото: из архива КП
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Экстрасенс с рекламы на телевидении развела бийскую пенсионерку на 1,3 млн рублей. Сумма могла бы быть и больше, но женщина начала подозревать, что дело не чисто…

В 90-х годах на российском ТВ стали активно крутить шоу-программы, в которых экстрасенсы предлагали через экран снять порчу, разбогатеть т.п. Одни верили и звонили, а другие просто переключали на другой канал. И, кажется, время ушло далеко вперед - в каждом доме появился интернет, смартфоны и кабельное, но по ТВ до сих пор предлагают магические услуги. Жертвой такой рекламы стала 64-летняя жительница Бийска.

Апрельским днем, переключая каналы, пенсионерка остановила свое внимание на рекламе об услугах магического свойства. Как завороженная бийчанка тут же взяла телефон и набрала номер. На том конце после недолгих гудков раздался приятный женский голос. Собеседница представилась экстрасенсом по имени Индира. Пенсионерка рассказала медиуму о своих проблемах и вдруг услышала заключение – на бийчанке порча, которую необходимо снять. Экстрасенс предложила провести исцеляющие ритуалы и пообещала, что после них жизнь женщины кардинально изменится. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась и перевела 25 тысяч рублей за первый обряд.

Однако для полного восстановления кармы одного обряда оказалось недостаточно. Когда у пенсионерки иссякли средства на «черный день», она обратилась к своим знакомым. Неизвестно, что говорила женщина, но в долг ей давали крупные суммы, отложенные также на «черный день». Когда и они закончились, то на помощь пришли банки. В нескольких финансовых учреждениях женщине в короткие сроки оформили кредиты.

Ежедневно на протяжении двух месяцев экстрасенс проводила ритуалы по телефону. В итоге за снятие сглаза пенсионерка перечислила экстрасенсу 1,3 млн рублей. Но на днях женщина начала что-то подозревать и решила все-таки обратиться в полицию. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудникам полиции еще предстоит узнать кто скрывался за маской экстрасенса.

- Как правило, жертвами мошенников становятся люди старшего поколения. Они верят аферистам, которые представляются работниками государственных или финансовых учреждений, пишут в социальных сетях от имени друзей или же приходят домой под видом работников всевозможных организаций, - говорит старший специалист группы по связи со СМИ МУ МВД России «Бийское» Алексей Легочев. - Но не только пожилые люди отдают последние деньги мошенникам. Жертвами аферистов становятся взрослые люди и молодежь. Каждый из них слышал о мошенничествах, но считал, что это его не коснется. Мы просим внимательно относиться к купле-продаже товаров через интернет и звонкам с банков. Ни в коем случае не говорите никому данные своей банковской карты и смс, поступившие на телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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