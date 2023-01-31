Алтайский минздрав начал служебное расследование после смерти мальчика в больнице

Фото: Минздрав АК

Минздрав Алтайского края начал служебное расследование в Волчихинской ЦРБ после смерти семилетнего ребенка. Как сообщили в пресс-службе министерства, будет собрана комиссия.

К расследованию привлекли профильных специалистов третьего уровня, комиссия выедет в район. По результатам проверки действиям медиков дадут оценку.

- В настоящее время в целях всестороннего и объективного рассмотрения случая, для установки окончательной причины смерти в медицинской организации третьего уровня проводятся патологоанатомические исследования, - отметили в ведомстве.

Напомним, 28 января в больнице скончался мальчик. По словам местных жителей, он поступил в больницу с ангиной.

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