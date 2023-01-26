Виновные в смерти ребенка алтайские врачи пытаются смягчить приговор

Врачи прокололи малышке легкое Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Трагичная история гибели годовалой девочки в алтайской больнице получила продолжение. В январе суд огласил приговор медикам, которые прокололи легкое ребенку, и назначил им реальные сроки в исправительной колонии, но с приговором суда служители Гиппократа мириться не стали и подали апелляцию.

Об обжаловании приговора рассказала мама погибшего ребенка Регина в своем телеграм-канале.

- Ну что же, готовимся к апелляции, сейчас нам дали срок для написания возражения… Будем просить об ужесточении наказания и чтобы вернули часть «а» в обвинительный приговор (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, прим. ред.)! А дальше будем смотреть: если апелляция смягчит приговор, уже будем обжаловать мы, дальше в кассацию! – подчеркнула Регина.

Напомним, в январе 2021 года семья Ивановых из Якутии (фамилия изменена, прим. ред.) находилась в гостях в алтайском селе. Младшая из дочерей Регины пролила на себя кипяток, после чего родители отвезли малышку в больницу. Там девочке обработали и забинтовали ожоги и решили поставить капельницу. Так как вены найти на маленькой руке не вышло, врачи решили поставить катетер в подключичную вену. Для этого пациентку ввели в легкий наркоз буквально на 20 минут, но проснуться девочке уже было не суждено… Вскоре врачи сообщили родителям о том, что ребенок погиб.

Экспертиза показала, что при установке катетера заместитель главного врача (реаниматолог-анестезиолог по совместительству, прим. ред.) и реаниматолог-анестезиолог повредили девочке легкое. Это произошло из-за того, что медработники взяли иглы большего размера, чем положено для детского возраста, а также проводили процедуру без ультразвуковой визуализации и ЭКГ-мониторинга. Всего эксперты насчитали 11 внешних и 38 внутренних ран на теле годовалой малышки.

Суд признал врачей виновными и назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением на врачебную деятельность на два года.

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