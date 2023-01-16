Предлагали 3 млн рублей: мама погибшей по вине врачей девочки рассказала, как медики пытались откупиться

Погибшей малышке было чуть больше года Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Алтайском крае в январе вынесли приговор по уголовному делу о гибели годовалой девочки в Советской ЦРБ. Малышке был всего один год, когда ее жизнь внезапно оборвалась из-за врачебной ошибки. Как рассказала «Комсомолке» мама девочки Регина , признанные виновными в смерти малышки врачи предлагали родителям деньги за отказ от претензий.

- Летом врачи (на тот момент судебные заседания продолжались, прим. ред.) вышли на нас через адвоката. Сначала предлагали 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда взамен на расписку о том, что мы не имеем к ним претензий. Затем они увеличили сумму до 3 млн рублей – один врач готов был заплатить два, а другой один млн. Мы, естественно, отказались, - говорит Регина.

Со слов Регины, убитые горем супруги не были заинтересованы в компенсации: ни через суд, ни каким-то иным образом. В итоге откупиться от реального лишения свободы врачам не удалось – оба получили по три года в исправительной колонии общего режима.

Но и после суда жизнь семьи не стала спокойнее. Когда новость об итогах трагической истории разошлась по соцсетям и СМИ, в телеграм-канале Регины появились хейтеры – некоторые комментаторы начали оправдывать действия врачей. Регина недоумевает, ведь на месте ее ребенка могли бы оказаться другие дети или взрослые.

- Комментаторы стали писать вещи, которые мне неприятны: что я оставила район без врачей, и как мои родные будут теперь лечиться в этой больнице, что их нужно забрать на Север, что я не люблю своих детей. Поливают меня и мою семью грязью. Даже про похороны говорили нехорошие вещи. Но у меня вопрос: а они бы доверили свою или жизнь ребенка таким специалистам в больнице? - подытожила мама погибшей девочки.

Также женщина добавила, - что у нее было достаточно много времени подумать над врачебными ошибками.

- Врачебная ошибка – это когда правильно провел процедуру, а потом что-то пошло не так. Но здесь процедура была полностью нарушена. Сложно поверить, что такое могли сотворить врачи с 30 летним стажем, - подытожила женщина.

К слову, 10 января Регина направила в полицию заявление на хейтеров. Сейчас полиция пытается вычислить обидчиков по ID.

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