Алтайских врачей приговорили к колонии общего режима за смерть девочки Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Накануне в Алтайском крае завершился суд по резонансному уголовному делу по факту гибели годовалой девочки в Советской центральной районной больнице. Как установила экспертиза, на теле малышки нашли 11 внешних и 38 внутренних ран. О том, как прошел суд, «Комсомолке» рассказала мама погибшей девочки Регина Голошубова.

«Мы потеряли Варю»

В январе 2021 года семья Голошубовых приехали в Алтайский край к родным из Якутии. 11 января младшая из девочек (Варе был всего годик, прим. ред.) пролила на себя кипяток. Ожоги были не сильными, но горячая вода попала в глаз, поэтому родители для перестраховки решили показать дочь врачам. На карете скорой помощи девочку доставили в больницу. Так как ребенок малолетний, Варю направили в отделение реанимации: медики обработали ожоги, забинтовали и решили поставить капельницу, чтобы не было обезвоживания. Однако найти вены на маленькой ручке не получилось, решили ставить катетер в подключичную вену.

Для установки катетера Вареньку нужно было ввести в легкий наркоз – она должна была уснуть буквально на 20 минут. Маму на время процедуры попросили выйти из кабинета. Но в какой-то момент женщина поняла, что за дверьми что-то пошло не так… Врачи начали бегать и искать аппарат искусственной вентиляции легких. Шокированная Регина стала кричать и требовать, чтобы ее пустили к дочери. Лишь после этого женщина смогла вбежать в палату: девочка неподвижно лежала на кроватке и уже была накрыта простыней. Все, что смогли сказать врачи: «Мы потеряли Варю. У нее остановилось сердце».

Следствие

По факту гибели девочки было возбуждено уголовное дело в отношении двух врачей – заместителя главного врача (реаниматолога-анестезиолога по совместительству, прим. ред.) и реаниматолога-анестезиолога. Трагедия получила большой резонанс, местные жители начали массово жаловаться на работу больницы, и губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министру здравоохранения провести проверку в медучреждении.

Правда, комиссия проверяющих особых нарушений в работе больницы не нашла. Заместитель здравоохранения Владимир Лещенко отметил, что Советская ЦРБ имеет лучшие показатели в крае по обеспеченности кадрами. Кроме того, число жалоб в ходе проверки оказалось не таким уж и большим: за 2020 год было зарегистрировано 10 жалоб, пять из которых – от одного человека. Пациенты, которые проходят лечение в стационаре, остались довольны качеством помощи и работой медперсонала.

- Поэтому сказать, что не могут и не умеют, наверное, неправильно по отношению к коллегам, - говорил тогда заместитель министра.

Итоги проверки вызвали недоумение, а мама погибшей девочки продолжила настаивать на отстранении врачей от работы на время следствия.

Чтобы установить причину смерти Вари, была проведена экспертиза. Специалисты установили, что девочка умерла от острой дыхательной недостаточности в результате повреждения левого легкого при катетеризации подключичной вены. По словам Регины Голошубовой, всего на теле ребенка насчитали 11 внешних и 38 внутренних ран. На вопрос о том, были ли трезвы врачи в момент проведения процедуры, Регина отвечать не стала. Женщина лишь отметила, что обратное следователи не установили.

Суды начались давно, но один из подсудимых, как сказала Регина, регулярно уходил на больничный, из-за чего приходилось переносить заседания. В итоге лишь спустя два года удалось поставить точку в этой истории. Как сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры по Алтайскому краю, врачи при установке катетера использовали иглы большего диаметра, чем положено для годовалого ребенка, и провели процедуру без ультразвуковой визуализации и ЭКГ-мониторинга в нарушение правил. В итоге из-за их действий было проколото легкое, девочка задохнулась и скончалась спустя непродолжительное время.

- Подсудимые признавали свою вину, как они сами сказали, лишь частично. Во время последнего слова один из врачей просто принес соболезнования, а другой продолжил себя выгораживать и просил суд быть гуманным, - сказала мама погибшей девочки.

Судья признал мужчин виновным и назначил обоим по три года исправительной колонии общего режима с ограничением на врачебную деятельность на два года. Родители ребенка Регина и Андрей остались довольны приговором, но готовы к тому, что осужденные просто так не сдадутся и подадут апелляцию.

Маленький ангел

За два года жизнь Голошубовых перевернулась. Как призналась Регина, гибель малышки она приняла, но эта боль останется с их семьей на всю жизнь. Тяжело приходится и старшей дочке – Василиса, которая учится в начальной школе, периодически зажигает свечу и разговаривает с сестрой. Кстати, о гибели Вари ей сказали не сразу: родители объяснили девочке, что сестренка стала ангелом и поселилась на небе…

- Трудности остались, у дочки до сих пор нервные тики, обращаемся к психологу и проходим обследование. После того, как она поговорит с сестрой, ей становится легче – мы не запрещаем. После судебных заседаний я тоже была вынуждена вновь обратиться за помощью. Не было еще и дня, чтобы мы с мужем не вспоминали Варю. Стараемся друг друга поддерживать, - пояснила Регина.

Ранее женщина работала в банке, но после трагедии пришлось уволиться. С ее слов, очень тяжело было общаться с людьми, у которых дети такого же возраста, как Варя. Кстати, в 2021 году в семье произошло пополнение – Регина родила сына. Пока была в декрете, начала искать хобби, чтобы занять себя, а через время занятие удалось еще и монетизировать. В своих соцсетях Регина рассказывает о сервировке и выкладывает рецепты.

Пока что семья проживает в Якутии, но, по словам Регины, не исключено, что когда-нибудь они вернутся на родину, в Алтайский край. А Варю, к слову, похоронили именно здесь – в селе Красный Яр, где живет мама Регины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ошибка врачей? На Алтае годовалая девочка умерла из-за повреждения легкого катетером

Медики ставили иглу под ключицу (подробнее)

Оценили позитивно: В алтайской больнице, где врачи прокололи легкое ребенку, прошла проверка

Реаниматолог, который занимался погибшей девочкой, до сих пор отстранён от работы с маленькими пациентами (подробнее)