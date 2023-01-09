В Алтайском крае двух врачей осудили на три года за смерть годовалой девочки

Девочку привезли на скорой в больницу после того, как она пролила на себя полстакана кипятка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вынесли приговор по делу о смерти годовалой девочки в Советской ЦРБ. Заместителя главного врача и врача анестезиолога-реаниматолога признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли гибель ребенка. Об этом сообщили в пресс-служба СК и прокуратуры региона.

Напомним, трагедия произошла 11 января 2021 года. Семья из Якутии приехала на каникулы к родственникам в село Красный Яр Советского района. Младшая дочь, годовалая девочка случайно опрокинула на себя полстакана кипятка, и ее повезли в больницу. Ожоги были не критичными – 1-2 степени. Врачи решили поставить капельницу с помощью подключичного катетера, однако во время процедуры возникли проблемы, и ребенок скончался. Следствие и суд пришли к выводу, что девочка умерла именно из-за ошибки медиков.

– Двумя врачами была проведена катетеризация подключичной вены ребенку с использованием игл большего диаметра, не соответствующих возрастной группе, а также без ультразвуковой визуализации и ЭКГ-мониторинга. В результате неправильных медицинских манипуляций в тот же день девочка скончалась, – рассказали в региональном Следкоме.

Суд назначил двум врачам наказание в виде 3 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также они лишены права заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет.

В прокуратуре отмечают, что приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован.

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