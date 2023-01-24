На земле, под водой и в воздухе: какие необычные предложения руки и сердца делали барнаульцы

Одно из предложений руки и сердца девушка получила в глубинах Телецкого озера Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Накануне во время матча по мини-футболу между командами «Вымпел» и «Пограничник» барнаулец сделал предложение своей девушке. В ответ влюбленный мужчина услышал заветное «Да!». В преддверии Дня Святого Валентина, который празднуется 14 февраля, «Комсомолка» решила вспомнить самые необычные предложения руки и сердца, которые делали в Барнауле и на Алтае.

Трейлер истории любви

Как рассказал «КП»-Барнаул» руководитель барнаульского агентства корпоративных событий BIG TEAM Иван Дмух, чаще всего горожане выбирают классику: делают предложение на Новый год, 14 февраля, в день рождения или просто дома. Как правило, помимо кольца других больших покупок в этом случае не ожидается. Но есть и те, кто хочет сделать событие оригинальным, ярким, запоминающимся.

- В далеких 2015-2016 годах у меня было агентство, которое специализировалось на подготовке предложений руки и сердца. Наши клиенты часто делали предложения в кинотеатре: арендовали зал, впускали подсадных зрителей, включали трейлер – это, как правило, был ролик о паре, а затем парень вставал и делал предложение своей второй половинке, - отметил Иван Дмух.

Также барнаульцы вставали на одно колено с предложением руки и сердца в торговых центрах: парень в костюме ростовой куклы завлекал возлюбленную под видом промо-акции, а затем снимал голову куклы и на глазах у удивленной толпы делал предложение. Со слов Ивана, в такие затеи вовлекается большое число посетителей торгового центра, которые радуются больше, чем люди, которые участвуют в подготовке «спецоперации» под кодовым именем «Выходи за меня». Такие романтические сцены точно запомнятся если не на всю жизнь, то на очень долгое время!

Предложение в ТЦ Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Все моменты организации предложения заранее обсуждаются. Важно, чтобы мужчина понимал, понравится ли такая публичность его избраннице. До настоящего момента большинство дам были приятно шокированы, как тщательно подготовился их возлюбленный к такому серьезному шагу, но, к сожалению, были и те, кто не мог принять обручальное кольцо и отказывался.

- На моей памяти был всего один такой случай. Парень арендовал кинотеатр, девушка пришла с подругой и села на один из первых рядов. В какой-то момент включается милый видеоролик, выходит парень с букетом цветов, а девушка говорит «Нет, я не готова» и уходит, - пояснил собеседник.

Также для эффектного появления с кольцом мужчины нередко арендуют автовышку. Это отличный вариант удивить свою вторую половинку, если она живет на верхних этажах. Правда, на такие предложения придется раскошелиться.

- Аренда только вышки обойдется примерно в 15 тысяч рулей, плюс организационные моменты. Если несколько лет назад, чтобы подготовить эффектное предложение, нужно было около 30-35 тысяч рублей, то сейчас ценник еще подрос. Это все не дешево, - подчеркнул Иван Дмух.

«Рекламная съемка»

Барнаульский ведущий Владислав Князев вспомнил, как он помогал устроить лучший романтический вечер своему другу.

- Предложение руки и сердца мы решили замаскировать под рекламную съемку для новой локации на крыше. Чтобы девушка ничего не поняла, сказали, что мы их зовем на романтическое свидание в качестве моделей, поэтому нужно было красиво одеться, накраситься, и попозировать перед камерой. Наняли фотографа и видеографа. Шла съемка, девушка ничего не подозревала, и в какой-то момент я незаметно передал другу букет цветов, и он встал на одно колено, - отметил Владислав.

Еще одним необычным вариантом для романтиков в Барнауле является полет на легкомоторном самолете. Со слов Владислава, стоит это не дешево – не меньше 15 тысяч рублей за полчаса, но буря эмоций обеспечена.

- Правда, был случай, когда парень сделал девушке предложение во время полета, а она отказала, и они еще 15 минут летели в неловкой тишине с испорченным настроением. Эту историю нам местный пилот рассказывал, - добавил ведущий.

На самом деле, как отметил мужчина, чтобы удивить свою вторую половинку, не обязательно тратить баснословные суммы. Кто-то делает предложение, подложив колечко в яйцо киндер-сюрприза, а сколько пар и вовсе обошлась без романтики и в итоге создали не менее счастливую семью.

- Эту историю я услышал на одном из праздников, где я работал. Мужчина с женщиной просто сидели на кухне с утра, и она ему сказала зайти на «Гоуслуги» заявление подписать, он зашел, а там подтверждение подачи заявления в ЗАГС – он подтвердил. Вот так просто все бывает, - подчеркнул спикер.

Где еще делали предложения барнаульцы?

В 2021 году жителя Барнаула Константина на предложение руки и сердца вдохновил фильм «Будь моим Кириллом». Парень позвал девушку замуж прямо во время киносеанса. В подготовке ролика барнаульскому романтику помогали главные актеры фильма Виталийс Семеновс и Анастасия Евграфова – специально записанное видео со звездами включили после титров.

– Я учел многие нюансы и, на мой взгляд, организовал этот день на все 100%! В моем случае за креативным и творческим поступком стоит системный подход. В интернете я промониторил ТОП-100 креативных предложений и пришел к тому, что хочу сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной не просто после сеанса кино, а именно при помощи актеров фильма «Будь моим Кириллом». Этот фильм идеально подошел моей задумке, ведь речь в нем о любви, влюбленности и безудержном влечении друг к другу, – рассказывал тогда Константин.

А буквально в конце прошлого года подобная сцена произошла во время десятого сезона «Сибирской трансформации»: наставник Игорь Шемякин пригласил из зала свою девушку и предложил за него выйти – на глазах у сотен зрителей она робко сказала «Да» и получила огромный букет роз.

Финал X сезона проекта «Сибирская трансформация» Фото: Олег УКЛАДОВ

Некоторые задумки для предложения руки и средца с первого взгляда могут показаться слишком уж экстремальными. К примеру, пару лет назад барнаулец устроил настоящий боевик: когда он ехал со своей возлюбленной в автомобиле, их остановили люди в масках и с автоматами, потребовали девушку выйти из салона машины и положить руки на капот. Она не потеряла самообладание и послушно вышла. В какой-то момент ее попросили открыть сумку, в которой лежала красная коробочка. Что было внутри – догадаться не сложно. То ли от волнения, то ли от пережитого страха девушка сначала замешкалась, но потом все же сказала своему мужчине «Да!».

В 2015 году пара обручилась на Телецком озере. Это было бы обычной историей, если бы не тот факт, что молодые люди в этот момент находились под водой. Инструкторы по дайвингу Елена и Евгений в день «X» погружались в холодную воду (это было в мае, прим. ред.) несколько раз, после занятий с новичками девушка очень устала, но парень настаивал поплавать в озере еще раз. Будучи под водой, он достал плакат с надписью «Лена, ты выйдешь за меня замуж?» и кольцо. Плохое настроение и усталость девушки как рукой сняло!

В 2016 году в Барнауле два любящих сердца соединились под звездами. Буквально! Горожанин Евгений сделал предложение своей второй половинке под куполом Барнаульского планетария. 14 февраля он купил билеты на программу «Романтическая Вселенная» и на глазах у публики протянул кольцо любимой. Та, конечно же, согласилась.

В медицинском университете церемония вручения дипломов оказалась особенной. Фото: АГМУ

Наконец, летом 2022 года предложение руки и сердца со сцены получила выпускница Алтайского медицинского университета. Когда бывшая студентка института фармации Лариса вышла на сцену, ее молодой человек неожиданно поднялся вместе с ней, встал на колено и достал кольцо. Сюрприз удался – помимо диплома девушка получила еще и сердце в подарок!

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