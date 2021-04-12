Барнаулец сделал предложение любимой во время сеанса в кинотеатре

Барнаулец Константин сделал предложение руки и сердца своей девушке в кинотеатре Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

Барнаулец Константин сделал предложение руки и сердца своей девушке в кинотеатре. Он заранее связался с главным актером фильма «Будь моим Кириллом» Виталийсом Семеновсом и попросил помочь. Тот откликнулся и записал совместное видео с главной героиней фильма Анастасией Евграфовой, которое и включили после титров в кинозале.

– Мне позвонил Константин и сообщил, что после сеанса в Барнауле он хочет сделать предложение своей девушке, которую он очень любит. Он хотел, чтобы этот день она запомнила на долгие годы, и попросил нас с Настей записать видео, после которого он при всех сделает своей девушке предложение прямо в кинозале. Желание сделать такой сюрприз своей девушке вызвало у меня огромное уважение, и я с удовольствием принял участие в их важном и запоминающемся дне, – рассказал Виталийс.

Житель Барнаула Константин отметил, что считает предложение руки и сердца важным событием, к которому нужно по-особому готовиться и быть максимально романтичным.

– Я учел многие нюансы и, на мой взгляд, организовал этот день на все 100%! В моем случае за креативным и творческим поступком стоит системный подход. В интернете я промониторил ТОП-100 креативных предложений и пришел к тому, что хочу сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной не просто после сеанса кино, а именно при помощи актеров фильма «Будь моим Кириллом». Этот фильм идеально подошел моей задумке, ведь речь в нем о любви, влюбленности и безудержном влечении друг к другу, – поделился эмоциями Константин.

Его возлюбленная Ирина удивилась оригинальному предложению и, отойдя от приятного шока, она сказала «да».

– Это было очень неожиданно для меня. Этот поступок только подтвердил, что я сделала правильный выбор в своей жизни, – сказала Ирина.

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