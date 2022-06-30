«Получила диплом и сердце в подарок»: алтайской студентке сделали предложение руки и сердца во время торжественной церемонии

В медицинском университете первая церемония вручения дипломов оказалась особенной. Фото: предоставлены АГМУ

В алтайских вузах начались торжественные вручения дипломов выпускникам. В медицинском университете первая церемония оказалась особенной. Одной из выпускниц прямо на сцене сделали предложение руки и сердца. Подробности в нашем материале.

В АГМУ началась «Выпускная неделя – 2022». Первыми счастливчиками, которые в среду, 29 июня, получили заветные корочки стали студенты института фармации.

Выпускников по традиции поздравили ректор университета Ирина Шереметьева и директор института Олеся Мазко. Затем началось само вручение дипломов. Когда дошла очередь до Ларисы Буззубцевой, девушка вышла на сцену. В момент, когда Лариса получила диплом, к ней неожиданно поднялся ее молодой человек. Он встала на колено, достал кольцо и сделал девушке предложение.

По реакции Ларисы было понятно, что для нее это стало настоящим сюрпризом. Девушка не смогла сдержать слез, под овации зала она сказала «Да!».

В медицинском университете первая церемония вручения дипломов оказалась особенной. Фото: предоставлены АГМУ

- Процедуру вручения дипломов пришлось остановить на некоторое время, потому как присутствующие в зале аплодировали смелому молодому человеку несколько минут, который также не смог сдержать слёз, - рассказывают в пресс-центре университета.

На церемонии присутствовали и родители Ларисы, для которых такой смелый поступок кавалера дочки оказался тоже неожиданным.

«Лариса сегодня получила диплом и сердце в подарок», - шутят одногруппницы Ларисы.

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