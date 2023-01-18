Синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение 19 января 2023 года в Алтайском крае

Великий православный праздник – Крещение Господне отмечают 19 января Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, какой будет погода на Крещение 19 января 2023 года в Алтайском крае. Серьезных морозов в регионе не ожидается. Подробнее об этом рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых.

По словам синоптика, пока Алтайский край находится под влиянием антициклона. В регионе установилась спокойная умеренно-морозная погода, аномальные холода в ближайшие дни не ожидаются.

Великий православный праздник – Крещение Господне отмечают 19 января. В ночь на четверг в Алтайском крае столбики термометров покажут -15…-20, местами до -25 градусов. Местами в регионе выпадет небольшой снег. Будет дуть северо-западный ветер, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле в ночь на 19 января температура воздуха составит -17…-19 градусов. Будет преимущественно без осадков. Подует северо-западный ветер, 2-7 м/с.

Днем 19 января в Алтайском крае ожидается -10…-15, в предгорьях -4…-9 градусов. Местами выпадет небольшой снег. Подует северо-западный ветер, 4-9 м/с, местами не исключены порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем 19 января прогнозируют -10…-12 градусов. Преимущественно без осадков. Ожидается северо-западный ветер, 4-9 м/с.

Ранее мы писали, что стал известен список купелей на Крещение-2023 в Алтайском крае. В МЧС подчеркивают, что для окунания необходимо выбирать только специально оборудованные проруби, которые снабжены деревянными настилами, ограждением, поручнями и хорошо освещены. Специалисты станут патрулировать водоемы, чтобы пресечь купание в несанкционированных местах

Кроме того, эксперты ответили на 5 наивных вопросов о купаниях в Крещение. Например, может ли остановится сердце во время купания или можно ли ходить в баню после окунания.

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