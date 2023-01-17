Крестный ход, иордани, бани. Как в Барнауле пройдет Крещение-2023

Воду в Оби освятят. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле идет подготовка к Крещению-2023. В этот раз праздник пройдет без противоэпидемических ограничений, как это было в предыдущие два года. Состоится ли крестный ход, можно ли будет окунуться в купели, рассказали в администрации города.

Где и во сколько будет крестный ход в Барнауле?

В прошлом году тоже строили крещенский городок в районе Речного вокзала в Барнауле, но окунуться в саму купель было нельзя из-за эпидемиологической обстановки. По этой же причине под запрет тогда попал и крестный ход верующих. В этом году ни о каких ограничениях речь не идет. Запланирована полноценная программа.

Празднование Крещения начнется в Барнуле 19 января с литургии в Знаменском женском монастыре, продолжится крестным ходом до купели на Оби, где освятят воду. Сразу после горожане смогут окунуться в иордань. Она будет открыта до 23.00 часов.

Ориентировочно крестный ход начнется в 11.00 часов. Маршрут запланирован следующий: от Знаменского монастыря (улица Большая Олонская, 26) по улице Большой Олонской до улицы Мамонтова, далее по проезжей части улицы Мамонтова до проспекта Ленина с выходом на территорию площади Баварина, затем по проезжей части с выходом на территорию Речного вокзала.

Из-за прохождения колонны будет перекрыто движение транспорта по улице Мамонтова и в районе площади Баварина.

Как будет выглядеть крещенский городок-2023 в районе Речного вокзала?

В районе Речного вокзала для горожан построят снежный городок и ледяную часовню, обустроят мостки, деревянные поручни, а также подготовят раздевалки и бани.

Толщина льда на Оби в месте обустройства купели составляется 55-60 сантиметров, одновременно на льду максимально смогут находиться от 50 до 70 человек. По информации Роспотребнадзора, взятые пробы воды соответствуют санитарным нормам.

Где еще будут обустроены официальные купели в Барнауле?

В черте города купель на Оби в районе Речного вокзала будет единственная. Еще одну официальную иордань оборудуют на озере Пионерское в поселке Борзовая Заимка. Эта купель будет открытой, не замерзающей, заходить в нее нужно с берега.

В крещенском городке на Речном вокзале и на озере Пионерском будут дежурить полицейские, спасатели МЧС, пожарные, патрули ГИБДД.

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