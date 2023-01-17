Список купелей в Алтайском крае на Крещение-2023
Фото: Олег УКЛАДОВ
Региональное управление МЧС опубликовало список купелей на Крещение-2023 в Алтайском крае. Перечень - предварительный, в ближайшие два дня он еще может дополниться. Спасатели добавляют, что для обеспечения безопасности у купелей будут дежурить спасатели, сотрудники полиции, Росгвардии, специалисты госинспекции по маломерным судам, медики, волонтеры и другие.
- На сегодня принято к эксплуатации около 50 купелей по всему краю. Для окунания необходимо выбирать только специально оборудованные проруби, которые снабжены деревянными настилами, ограждением, поручнями и хорошо освещены. Специалисты МЧС будут патрулировать водоемы, пресекая купание в несанкционированных местах, - отметил Главный госинспектор по маломерным судам Андрей Субочев.
Барнаул:
- набережная реки Обь;
- озеро Пионерское в Борзовой Заимке.
Бийск:
- река Бия, район Центрального моста.
Бийский район:
- село Енисейское, родники,
- село Малоугренево, родники.
Новоалтайск:
- река Малая Черемшанка, Белоярский микрорайон.
Заринск:
- река Чумыш, ул. Набережная, прибрежная зона.
Змеиногорск:
- Нагорный пруд.
Камень-на-Оби:
- река Обь.
Алтайский район:
- село Алтайское, река Каменка.
Алейский район:
- село Красный Яр, искусственное озеро.
Баевский район:
- село Баево, озеро Баевское.
Благовещенский район:
- село Благовещенка, озеро Центральное.
Ельцовский район:
- село Ельцовка, река Чумыш.
Завьяловский район:
- село Завьялово, озеро Завьялово.
Залесовский район:
- село Залесово, река Каменка.
Калманский район:
- село Александровка, пруд.
Косихинский район:
- село Косиха, река Лосиха.
Кулундинский район:
- село Курск, озеро Жиланды.
Ключевской район:
- село Ключи, озеро Моховое.
Красногорский район:
- село Красногорское, река Чапша,
- село Усть-Иша, река Иша.
Кытмановский район:
- село Кытманово, река Чумыш.
Мамонтовский район:
- село Мамонтово, озеро Большое Островное.
Михайловский район:
- село Михайловское, карьер «Кирпичный».
Новичихинский район:
- село Новичиха, пруд «Кирпичный».
Павловский район:
- село Павловск, Касмалинский пруд.
- поселок Комсомольский, озеро Комсомольское.
Первомайский район:
- село Кислуха, Иоанно-Кронштадский монастырь.
- село Бобровка, река Бобровка.
- село Санниково, пер. Советский, 10,
- село Сорочий Лог, Иоанно–Предтеченское подворье,
- село Первомайское, Первомайское водохранилище,
- село Березовка, река Чесноковка.
Ребрихинский район:
- село Ребриха, река Касмала.
Родинский район:
- село Родино, озеро Кубы.
Романовский район:
- село Романово, водоем.
Смоленский район:
- село Смоленское, река Поперечная.
Тальменский район:
- село Тальменка, река Чумыш.
Топчихинский район:
- село Белояровка, река Калманка.
Третьяковский район:
- село Староалейское, река Алей,
- село Корболиха, река Корболиха.
Усть-Пристанский район:
- село Усть-Чарышская Пристань, река Обь.
Целинный район:
- село Целинное, река Яма,
- село Воеводское, река Сухая Чемровка,
- село Дружба, река Марушка,
- село Бочкари, река Правый Бехтемир.
В случае происшествий следует звонить по телефону «112».
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