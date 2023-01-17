Список купелей в Алтайском крае на Крещение-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональное управление МЧС опубликовало список купелей на Крещение-2023 в Алтайском крае. Перечень - предварительный, в ближайшие два дня он еще может дополниться. Спасатели добавляют, что для обеспечения безопасности у купелей будут дежурить спасатели, сотрудники полиции, Росгвардии, специалисты госинспекции по маломерным судам, медики, волонтеры и другие.

- На сегодня принято к эксплуатации около 50 купелей по всему краю. Для окунания необходимо выбирать только специально оборудованные проруби, которые снабжены деревянными настилами, ограждением, поручнями и хорошо освещены. Специалисты МЧС будут патрулировать водоемы, пресекая купание в несанкционированных местах, - отметил Главный госинспектор по маломерным судам Андрей Субочев.

Список купелей в Алтайском крае на Крещение-2023

Барнаул:

- набережная реки Обь;

- озеро Пионерское в Борзовой Заимке.

Бийск:

- река Бия, район Центрального моста.

Бийский район:

- село Енисейское, родники,

- село Малоугренево, родники.

Новоалтайск:

- река Малая Черемшанка, Белоярский микрорайон.

Заринск:

- река Чумыш, ул. Набережная, прибрежная зона.

Змеиногорск:

- Нагорный пруд.

Камень-на-Оби:

- река Обь.

Алтайский район:

- село Алтайское, река Каменка.

Алейский район:

- село Красный Яр, искусственное озеро.

Баевский район:

- село Баево, озеро Баевское.

Благовещенский район:

- село Благовещенка, озеро Центральное.

Ельцовский район:

- село Ельцовка, река Чумыш.

Завьяловский район:

- село Завьялово, озеро Завьялово.

Залесовский район:

- село Залесово, река Каменка.

Калманский район:

- село Александровка, пруд.

Косихинский район:

- село Косиха, река Лосиха.

Кулундинский район:

- село Курск, озеро Жиланды.

Ключевской район:

- село Ключи, озеро Моховое.

Красногорский район:

- село Красногорское, река Чапша,

- село Усть-Иша, река Иша.

Кытмановский район:

- село Кытманово, река Чумыш.

Мамонтовский район:

- село Мамонтово, озеро Большое Островное.

Михайловский район:

- село Михайловское, карьер «Кирпичный».

Новичихинский район:

- село Новичиха, пруд «Кирпичный».

Павловский район:

- село Павловск, Касмалинский пруд.

- поселок Комсомольский, озеро Комсомольское.

Первомайский район:

- село Кислуха, Иоанно-Кронштадский монастырь.

- село Бобровка, река Бобровка.

- село Санниково, пер. Советский, 10,

- село Сорочий Лог, Иоанно–Предтеченское подворье,

- село Первомайское, Первомайское водохранилище,

- село Березовка, река Чесноковка.

Ребрихинский район:

- село Ребриха, река Касмала.

Родинский район:

- село Родино, озеро Кубы.

Романовский район:

- село Романово, водоем.

Смоленский район:

- село Смоленское, река Поперечная.

Тальменский район:

- село Тальменка, река Чумыш.

Топчихинский район:

- село Белояровка, река Калманка.

Третьяковский район:

- село Староалейское, река Алей,

- село Корболиха, река Корболиха.

Усть-Пристанский район:

- село Усть-Чарышская Пристань, река Обь.

Целинный район:

- село Целинное, река Яма,

- село Воеводское, река Сухая Чемровка,

- село Дружба, река Марушка,

- село Бочкари, река Правый Бехтемир.

В случае происшествий следует звонить по телефону «112».

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