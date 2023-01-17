Крещение в Барнауле 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

19 января 2023 отмечается великий православный праздник – Крещение Господне. По традиции, в этот день верующие (и те, кто просто хотят получить дозу адреналина) окунаются в прорубь, зачастую игнорируя советы врачей и спасателей. «Комсомолка» публикует ответы на пять наивных вопросов, которые, надеемся, помогут сберечь здоровье и избежать несчастных случаев.

Может ли остановится сердце во время купания в проруби?

- Здоровое сердце от этого не остановится. Таких случаев, на моей памяти, не зафиксировано, хотя ежегодно окунаются десятки тысяч человек, - говорит алтайский врач-кардиолог Андрей Стародубцев.

А что касается страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, то, согласно списку Роспотребнадзора, купание категорически запрещено:

- людям с врожденным и приобретенным пороком клапанов сердца,

- ишемической болезнью сердца с приступами стенокардии,

- с перенесенным инфарктом миокарда,

- коронаро-кардиосклерозом,

- гипертонической болезнью II и III стадий.

По словам специалистов, у некоторых больных внезапная остановка сердца от резкого перепада температур вполне возможна.

Можно ли получить воспаление легких во время купания в проруби?

- Этот вопрос о возможных болезнях возникает всякий раз в преддверии Крещения, но тема, на самом деле, остается невнятной и не проработанной, - продолжает врач. – На основании доступной нам информации точно сказать, что есть такой вред от купания в проруби, нельзя. Мы пытались разобраться в этой теме, общались со специалистами скорой медпомощи, но точных научных исследований на это счет нет.

Роспотребнадзор также не включает воспаление легких в список возможных последствий купания. Однако предупреждает, что с болезнями дыхательных путей в воду лезть нельзя.

Можно ли пить воду из купели?

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю не советует пить воду из купелей. Да, она освящена, ее качество по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН. Но для питья, тем не менее, вода не пригодна.

Рядом с официальными купелями местные власти часто устанавливают предупреждающие аншлаги о том, что использование воды в питьевых целях запрещено.

Можно ли ходить в баню после окунания в прорубь?

Погреться в бане после окунания в прорубь не запрещается ни с точки зрения православия, ни с точки зрения медицины. Баня - рядовая процедура, которая никак не связана с верой. Главное, не устроить там застолье с распитием алкоголя и песнями.

Роспотребнадзор советует после окунания растереть себя махровым полотенцем, пойти в баню и выпить там согревающий напиток (само собой, не спиртной, лучше чай). Оставаться на улице не рекомендуется. Если рядом нет бани, то лучше зайти в другое теплое помещение.

Можно ли уйти под лед во время окунания?

Год назад на Крещение всю страну потрясла страшная трагедия в Ленобласти. На глазах у своих детей женщина прыгнула в самодельную прорубь, и ее молниеносно унесло течением реки. Никто даже не успел толком понять, что произошло.

- На официальных купелях такое невозможно, так как там есть ограждения, - поясняет сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю Андрей Поздняков. – А вот на стихийных купелях безопасность никто не гарантирует. Если это река, там течение может унести. Да даже если пруд или озеро, никто не гарантирует, что человек не окажется подо льдом и сможет вынырнуть. Ведь может что-то произойти со здоровьем. Именно поэтому на всех официальных купелях дежурят спасатели и медики.

Спасатели отмечают, что выйти из проруби не так просто, как кажется. Особенно трудно и опасно вылезать в вертикальном положении, опираясь о кромку, так как, сорвавшись, можно уйти под лед. А поручни предотвращают несчастные случай.

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